“Belotti? Gosto que ele queira muito vir a Roma”

Roma – “Não vejo o Cremonese como uma equipa que esteve na segunda divisão no ano passado, não joga assim: tem uma organização muito específica, parabéns ao Alvini, sabe como quer jogar e influencia o jogo do seu adversário. Ele fez investimentos significativos em jogadores de ponta, dois jogadores com grande potencial pela frente. É fácil escrever ou dizer que vai ser um jogo de três pontos no bolso, podemos ler, mas não diga, rejeito isso 100%: vai ser um jogo difícil. Quando dizem que perdemos muitos pontos em casa no ano passado, concordo com eles“Anunciá-lo José Mourinho Em entrevista coletiva na véspera Jogo da Série A entre Roma e Cremonese. O treinador dos Giallorossi acrescentou:Matic e Wijnaldum estão indo bem, o primeiro está muito bem e o segundo está indo bem. A partir de agora temos partidas a cada 3-4 dias, é um belo “presente” jogar com o Monza dois dias após a partida com a Juventus. Esta foi uma semana inteira de trabalho. Matic chegou como todos os outros e teve uma boa pré-temporada“.

Assista o vídeo A polémica de Mourinho sobre o calendário: “Um belo presente…”

Palavras de Mourinho na conferência de imprensa “Outro carro foi vendido no Olympique? A base de tudo é a paixão dos torcedores pelo clube, é claro, mas nos sentimos orgulhosos de ter assumido alguma responsabilidade em criar essa simpatia. É ótimo para todos nós e também para o futebol italiano em geral, mesmo no exterior as pessoas estão assistindo Roma nas Olimpíadas, tenho muitas conexões e isso causa uma ótima impressão em todos: ele não se importa com a competição, o tamanho da partida, mas o que nossos torcedores estão fazendo é ótimo. É um incentivo para nós, bem como para os nossos adversáriosMourinho, então em alguns singles, disse:Zalewski estava doente, não treinava há dois dias, mas treinou ontem e está em perfeita forma. El Shaarawy está perfeito agora. Estamos todos bem, exceto Derbo. Queremos jogar bem e vencer“.

Assista o vídeo Mourinho: “Fora dos Jogos Olímpicos? É óptimo para todos nós”

Sobre Belotti em mim Belotti: “A mudança para Salerno não foi uma indicação da falta de um atacante. Parece natural para mim não ter um assento até o nível dos proprietários. Se eu perguntar se quero outro atacante, não respondo porque o Thiago sabe. Estou esperando para ver se isso pode ser feito, caso contrário, continuará. Sobre Belotti digo apenas uma coisa: se ele realmente quer vir a Roma, gosto do seu entusiasmo“.

Assista o vídeo Mourinho: “Belotti? Gosto que ele queira muito vir a Roma”

Sobre Pellegrini e a Liga Europeia em mim peregrinos: “Eu disse que queria três peregrinos de longa data na equipe. Ele é um grande jogador, amadureceu e pode desempenhar mais de três papéis. Para nós vale muito. Posso dizer que Lorenzo vai jogar em todos os lugares, porque ele pode fazer isso. Eu não o forço, ele se sente confortável em qualquer parte do campoO treinador português explicou. em seguidaLiga Europeia: “Não é diferente de uma conferência regular. Já ganhamos um. Na Itália? Nós melhoramos, mas o problema é que outros também melhoraram. Para aqueles de nós que querem melhorar nossa classificação no ano passado, isso não é bom. Vamos ver se podemos vencer“. Sobre Zaniolo Por último, o treinador da Roma falou sobre Zaniolo: “Ele é muito bom. Fisicamente, ele parece gracioso e fresco, para um jogador como ele não é fácil resistir 90 minutos com tanta intensidade de jogo, para mim isso é um mérito, e só depois chegamos em equipe: nos treinos, na motivação e em treinamento específico. Se ele ficar aqui, é uma questão do diretor, não minha. Se me perguntarem se quero ficar, não escondo e digo que sim. É importante para nós, no quebra-cabeça que construímos, tornou-se mais importante para nós do que antes“.

Assista o vídeo Belotti quer apenas Roma Mourinho: não ao Galatasaray e ao Nice

