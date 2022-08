Calendário Europeu de Natação, Atletismo 20 de agosto: horários para todos os esportes, programa, TV, streaming, italianos competem

O décimo e penúltimo dia de competições será realizado no sábado, 20 de agosto, para a Europa 2022 Desportos aquáticos, agendados para Roma Que se refere ao Campeonato Europeu 2022 agendado em Munique, Alemanha. Itália, depois que eu Grandes sucessos na ginástica feminina ele tenta novamente com a final da equipe masculina, não tendo mais o que pedir no vôlei de praia, onde todas as duplas azuis foram eliminadas.