Juventus, o Conselho de Estado rejeita o recurso da Confederação de Futebol no papel que poderia cancelar a operação de ganhos de capital

Já foi rejeitado antes Conselho Estadual Solicitação de comentário enviada por Figo com o qual pediu a anulação do meu processo Lazio alcatrão No “cartão secreto”. A Federação terá então que entregar o Memorando datado de 14 de abril de 2021 entre Covisoc e Ministério Público Federal, um parágrafo organizado pelos líderes do futebol italiano já imediatamente após a pronúncia. Seguindo a decisão do Presidente da Quinta Seção do Conselho de Estado, Paolo Giovanni Nicolò Lotti, a FIGC imediatamente acionou a Covisoc para entregar o documento hoje. A juíza administrativa, portanto, marcou a audiência coletiva para 23 de março, no entanto, e não concedeu o comentário: “Dado que não existem as condições para uma medida unilateral”, diz a motivação, “há um ambiente baseado em uma precaução coletiva normal aplicação, mas não uma aplicação dedicada apenas às hipóteses de ‘gravidade, grave e urgente” e, portanto, associada a danos que podem ser definidos como “catastróficos para o membro amputado”.

O pedido de suspensão da decisão de Tarr, que foi protocolado ontem, se deu em razão do “desporto lesivo”, com a necessidade de preservar a autonomia do esporte perante a justiça ordinária. O advogado do ex-gerente geral da Juventus Parachi e ds atual QuerubimAo encaminhá-los ao TAR, eles de fato violaram a cláusula de arbitragem e o procedimento da Lei 280: que estabelece que a justiça comum só pode ser tratada depois de esgotados todos os níveis de governança do esporte.

Nota 10940 no meio da disputa

Foi o recurso da FIGC ao Conselho de Estado contra a decisão de Tar de torná-lo acessível ao advogado Juventus Nota 10.940. Interpretação de que a Covisoc solicitou ao Ministério Público Federal alguns esclarecimentos relacionados ao caso de ganho de capital, e obteve a resposta do Ministério Público Federal, que forneceu indicações explicativas ao Órgão Fiscalizador sobre “Avaliação dos Efeitos da Transferência de Jogadores nas Demonstrações Financeiras de Certas Comunidades.” Documente esse procurador federal espinha dorsal Não o tinha disponibilizado à defesa, negando o pedido de acesso: “Não faz parte dos documentos obtidos no decurso do processo disciplinar”.

Segundo a defesa, por outro lado, poderia representar o elemento capaz de derrubar a decisão proferida pelo Ministério Público Federal, uma vez que se referiria a 21 de abril de 2021 como data do “arquivamento do processo”. Depois também o início do processo processual, que prevê 60 dias de investigação: os documentos obtidos após 14 de julho de 2021, os que levaram à reabertura do julgamento, ficarão, portanto, inutilizados, segundo a defesa do clube.