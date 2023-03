Como acompanhar a partida na TV e na transmissão ao vivo

A derrota contra o Spezia trouxe nuvens indesejadas sobre o céu nerazzurri à luz da revanche altamente sensível da Liga dos Campeões em casa. Porto. O jogo com os portugueses tornou-se uma verdadeira viragem na temporada, já que os comandados de Inzaghi não podiam falhar o primeiro golo da temporada. EU’Chegando às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa Ele merece muito em termos de prestígio, mas acima de tudo pelos cofres dos Nerazzurri. O Inter começou com vantagem na primeira mão, que terminou 1-0 no San Siro graças à contratação de Romelu Lukaku.

Onde ver o Porto Inter na TV e ao vivo

A segunda mão será disputada entre Porto e Inter Terça-feira, 14 de março emestádio é Dragão com pontapé de saída às 0.00 21h00. Para a ocasião, a partida será transmitida ao vivo pela TV aberta canal 5 (Disponível em HD na Digital Terrestre e Tivusat, mas também em 105º no decodificador Sky). Além disso, na transmissão, também será visível no Mediaset Infinito. A partida também será transmitida pela Sky Sports: A transmissão ao vivo está agendada no Sky Sport Uno (nº 201), com transmissões ao vivo céu vai E na plataforma agora. Aqui, acima interesseComo alternativa, você pode acompanhar o texto ao vivo da partida.

Como as duas equipes chegam?

Como mencionado, um erro no campeonato complica muito a abordagem da corrida Meu humor. O treinador não pode falhar e terá de decidir em que equipa e em que homens apostar. A volta de seus fiéis a campo é provável com algumas dúvidas que, no entanto, devem ser esclarecidas. A primeira é Milão Skriniar, ferido, será avaliado para entrar em campo em Portugal. Calhanoglu retornará com Barella e um entre Brozovic e Mkhitaryan. Dúvidas também sobre o companheiro de Lautaro: Ben Dzeko E lukaku? Por outro lado, o Porto Em vez disso, eles venceram no último jogo antes da segunda mão das oitavas de final contra o Estoril. Imaginário, grávida Agora ele vai partir para a segunda mão sabendo que não pode contar com Ottavio, que foi expulso na primeira mão, e Mexedo, Evanilson, Galeno. Tremi está regularmente presente no ataque e Pepê se juntará a ele.