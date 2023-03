Ndombele surpresa? Suspire com o craque no Lobo

“Não devemos reagir, devemos responder quando cometemos um erro, não cometemos um erro com a Lazio em termos de situação e só faltou o resultado.” Luciano Spalletti Na conferência Ele defende seu time após o nocaute com a Lazio, na véspera da partida contra o Atalanta, adversário que não é fácil de enfrentar e que o Napoli terá que superar para retomar sua marcha triunfante rumo ao grande gol: “Lazio joga de lenço , com uma boa explicação quando encurtar a linha e quando fugir e usar a cobertura do espaço Com a massa da equipa, enquanto a Atalanta vem ter consigo, os espaços entre os troços vão ser mais largos e terá de criar os espaços. Analisando Spalletti, que claramente não quer ouvir falar sobre os próximos jogos: “Sempre falamos sobre jogos futuros, já disse muitas vezes que não funciona assim para nós, jogamos simultaneamente. tem o pressuposto de poder gerir o torneio Como se fosse uma formalidade ou um obstáculo para outros jogos mais importantes, o obstáculo só agora é a Atalanta e é muito forte por muitas razões. Ai de falar não só de formalidade, mas também de uma ladeira ou planície que se inspira no excelente percurso dos italianos na Europa: “Scudetto? Só será possível pensar nisso quando não houver outra equipa em posição onde ainda podemos fazer.” São muitas partidas no nível, vimos a qualidade que está na Itália apesar do que foi dito na comparação europeia, e isso diz muito sobre as dificuldades de trazer o resultado para casa. ”

Historicamente, e também pelas características, o Napoli sofreu muito mais com a Atalanta do que a Lazio, que saiu vitoriosa de Maradona na última rodada. De fato, o time do Napoli venceu apenas uma das últimas quatro partidas em casa contra o Atalanta na Série A (um empate, duas derrotas) e voltou da fase eliminatória na última temporada, mas não perde duas seguidas desde 1997. Jogadores do Bergamo No entanto, não parece. Excepcionalmente: Atalanta não venceu nas últimas três partidas no Campeonato Italiano (1 empate e 2 por eliminatórias) e não marcou nas duas últimas partidas: somente em 2018 eles nem marcou em três partidas seguidas. fator de bola paradaO Napoli é o time que mais marcou gols em escanteios (13) nas 5 principais ligas europeias, enquanto o Atalanta está entre os seis primeiros da classificação da Série A, sofrendo mais gols em escanteios (5). Mas cuidado com o início do segundo tempo para o AtalantaEle marcou 31% de seus gols (13 de 42) na Série A nos primeiros 15 minutos do segundo tempo: marcou em termos percentuais e em termos absolutos, seis gols a mais que os sete do Napoli, que também marca muito de pontos.

Spalletti deve largar Raspadori e Lozano que ainda estão no seu melhor, assim como o desclassificado Mario Rui. Assim a defesa forçou Oliveira, com Kim, Rahmani e Di Lorenzo e no ataque Trident Politano (favorito sobre Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. Dúvidas são relacionadas ao corretor e Letras sobre Ndombele Eles o demitiram em uma disputa (com o próprio Elmas) por um lugar, possivelmente no lugar de Zielinski, com Anguissa e Lobotka confirmando. Quanto ao resto, Spalletti fará o esforço com as cinco mudanças com base na evolução da partida.

Gasperini está sem Hatibore e os Copminers, mas recupera Scalvini e Zappacosta. Este último também pode atuar desde o início, retomando seu lugar às custas de Ruggeri, enquanto na defesa, Toloi, Palomino e Djemcetti devem formar um trio defensivo que permita a Scalvini ficar no meio-campo ao lado de De Roon. Desta forma, Ederson, o médio-ofensivo fantasma, torna-se uma solução (também para proteger Lobotka) atrás de Hoglund e Luckmann.

Nápoles – Atalanta – sábado, 11 de março, às 18h

Nápoles (4-3-3): Merritt; DiLorenzo, Rahmani; Kim, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Rebanhos Spalletti

Boletins de voto: Ndombele-Zielinski 55%-45%, Politano-Elmas 60%-40%

Atlanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino e Djamseti; Zappacosta, De Rhone, Scalvini, Mahle; Ederson. Hoglund, Luckman. todos

Votos: Zappacosta-Ruggeri 55%-45%, Ederson-Pasalic 55%-45%

governarColombo (Berti Colarossi, IV: Duvere, VAR: Valerie, AVAR: Abisso)

onde rastrear – TV ao vivo no DAZN, rádio ao vivo no Kiss Kiss Italia e texto ao vivo no Tuttonapoli com ampla cobertura pré e pós-jogo no Tuttonapoli.net