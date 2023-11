ATP Finals: programa, premiação em dinheiro e sorteio. Guia do torneio

Turim fica mais bela: o grande acontecimento está próximo. A contagem regressiva começa para domingo, 12 de novembro, dia de abertura do ATP Finals: os oito melhores tenistas da temporada – e as melhores duplas – competirão no Masters, tornando-se os mais fortes entre os mais fortes. Os nomes dos participantes já são conhecidos e quais são: Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner, Rublev, Tsitsipas, Zverev e Ron. Tem muita coisa, seja qual for o sorteio: na tarde de quinta-feira, depois da coletiva de imprensa (marcada para as 15h), saberemos quais serão os grupos.

o programa – Para o pecador só há uma certeza: não estará no grupo contra Medvedev. Quanto ao resto, tudo pode acontecer: Jannik com certeza enfrentará Djokovic ou Alcaraz, aconteça o que acontecer, será emocionante. Sinner já está em Torino e fez seu primeiro treino. Todos os participantes chegarão embaixo do shopping para se acomodarem antes de iniciar a programação, que será a seguinte: fase de grupos de domingo, dia 12, a sexta, dia 17, com semifinais no sábado e final no domingo. Dois “buracos” por dia: a partir das 12 horas pares e depois ímpar, a partir das 6h30 pares e depois ímpar.

Registre o prêmio em dinheiro – Será uma edição recorde, também em premiação: US$ 15 milhões no total. O prêmio máximo para um jogador é de US$ 4.801.500, que é a meta que o campeão pode alcançar se vencer o torneio sem perder uma única partida. Obviamente, as finais também atribuem pontos para o ranking ATP, sendo 1.500 pontos para o campeão. Quanto às duplas, estas serão as duplas participantes: Ivan Dodig/Austin Krajicek, Wesley Kohlhoff/Neil Skupski, Rohan Bopanna/Matthew Ebden, Marcel Granollers/Horatio Zeballos, Santiago Gonzalez/Edouard Roger Vasselin, Rajiv Ram/Joe Salisbury. Rinki Hijikata/Jason Kobler e Máximo Gonzalez/Andrés Molteni. READ Ginástica Artística, transmissão ao vivo do Campeonato Mundial de 2023: a Itália viaja para as Olimpíadas e todos ficam atrás. Uma surpresa da Argélia