Escalação inicial de Inzaghi para a partida da Liga dos Campeões

O Inter receberá o time austríaco do Salzburgo, na quarta partida do Grupo D da Liga dos Campeões 2023-2024. As opções potenciais de Simone Inzaghi contra os austríacos de Gerhard Struber.

Lautaro Martinez comemora após marcar contra o Atalanta.

para’Internacional Ele entrará em campo na quarta-feira, 8 de novembro de 2023, às 21h, para Quarta rodada do grupo D de Liga dos Campeões da UEFA 2023-2024 contra o Salzburgo. A partida, que será realizada na Red Bull Arena, será muito importante para o time Simone InzaghiSe vencer, terá a passagem para as oitavas de final no bolso e só terá que disputar a primeira posição do grupo com o Real Sociedad.

Acima de tudo, os nerazzurri chegam à liderança do grupo com o clube basco com 7 pontos, fruto do empate na Reale Arena e das seguintes vitórias frente a Benfica e Salzburgo. Derrotar novamente os austríacos significaria garantir a qualificação para a fase de eliminação direta e jogar os dois últimos jogos contra os portugueses e Teksuri-OrdiConquistamos o primeiro lugar do grupo, completando o terrível ciclo enfrentando Juventus e Napoli no torneio.

É também por esta razão que uma vitória na Red Bull Arena é fundamental para depois focar nos compromissos no campeonato nacional: neste momento, o Inter está na primeira posição com +2 de diferença sobre a Juve, +6 à frente do Milan, e +7 à frente do Napoli.

Simone Inzaghi deve fazer alguns turnos após a importante vitória no torneio fora de casa contra a Atalanta. Darmian substituirá o lesionado Pavard e se juntará a Acerbi e Spades. Nas pistas estão Dumfries e Carlos Augusto, que farão DeMarco recuperar o fôlego. No meio-campo, Barella pode abrir espaço para Fratesse, enquanto Calhanoglu e Mkhitaryan permanecem os mesmos. Uma possível pausa para Thuram, que sempre trabalhou até agora: com o capitão Lautaro Martinez deverá estar Alexis Sanchez desde o primeiro minuto. Cuadrado continua fora da lista assim como os jogadores não incluídos na lista (Sensei e Agume). Chance de ver Arnautovic de volta ao banco após lesão. Esta é a escalação possível para o jogo entre Salzburgo e Inter.

Salzburgo (4-3-1-2): Schlager. Didek, Solit, Pavlovich, Ulmer; Capaldo, Qornet Douath, Soucek; Jaloukh. Simic, Konate. Treinador: Struber.

Internacional (3-5-2): Verão; Darmian, Acerbe, Bastogne; Dumfries, Fratesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; SÁNCHEZ, Lautaro. Técnico: Inzaghi.