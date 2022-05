“Não gosto de futebol”

O técnico dos Reds após o empate com o Tottenham que corre o risco de comprometer a disputa pelo título: “O jeito deles de jogar funciona para esses jogos, mas eles estão em quinto…”

Após o empate de Anfield contra Tottenham O que pode ter marcado o fim de seu período introdutório Liverpool Em primeiro lugar do Manchester City, Jürgen Klopp, Ele estava obviamente amargo no meio do deslize e foi altamente crítico de seu estilo de jogo Antonio Conte Na conferência de imprensa pós-jogo: “Não gosto deste tipo de futebol, mas essa é a minha opinião pessoal – disse o treinador alemão – acho que são uma grande equipa e deveriam ser mais pró-activos. Contra uma equipa como o Liverpool eles tinha entre 30% 3 36% de posse de bola.” Mas este é o meu problema, Eu nunca poderia sugerir futebol assim, não sei como ensiná-lo e nunca poderia jogar dessa maneira.”

“Obviamente eu esperava ganhar este jogo – acrescentou Klopp – mas com todo o respeito ao Tottenham, um grande time, eles só pensavam em se defender. Grandes jogadores que bloquearam todas as linhas de passe, foi muito difícil. City e Chelsea. A maneira de jogar deles funciona com esses jogos, e seu contra-ataque é muito perigoso, mas eles ainda estão em quinto e isso mostra o que é.”



Por outro lado, o treinador italiano expressou sua grande satisfação com o mesmo resultado, e após a partida anunciou: “Estou muito orgulhoso, não foi fácil conseguir um resultado em Anfield contra uma equipe excepcional. Pedi aos meus jogadores que fossem corajosos porque o Liverpool coloca uma pressão inacreditável em você em todos os jogos, mas se você conseguir superar a pressão na linha de frente, poderá machucá-los e, de fato, quando fizemos isso, criamos chances de ser perigosos, mas em no final, acho que um empate é o resultado certo.”