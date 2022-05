Entre a intuição dos sete e aquela década… na cueca

Seu nome começa com a letra “A” e seu sobrenome é “A”. Ariedo BraidA tem a Série A em seu destino e não é por acaso que graças a ele o Cremonese volta, depois de 26 anos, para jogar nos grandes estádios contra os grandes times.. É a prova de que a melhor construção de baixo não é aquela que coloca os goleiros em dificuldade em campo, mas a de treinadores como ele, capazes de subir todos os degraus do futebol. O primeiro avançado da província, com as camisolas do Brescia, Varese e Cesena, discreto mas sempre presente na grande área, Braida continuou a marcar mesmo atrás de uma mesa, como diretor desportivo de Monza a Udine, passando facilmente do Milan em Barcelona, ​​até esta última etapa, que começou no meio da temporada O passado, como gerente geral do Cremona, no alvorecer dos 76 anos, o carregava com elegância juvenil.

Qualidades de um homem, que não entram em polêmica, casam-se perfeitamente com as qualidades de um gestor, sóbrio, competente e determinado. Discreto, porque Braida sempre permaneceu na segunda fila, deixando o show e os benefícios para os outros, ontem Berlusconi e Galliani, presidente e CEO do Milan, e hoje Arvidi e Becchia Cremonese patrono e treinador. É por isso que todos sempre o amaram e apreciaram o estilo de quem sempre preferiu os fatos às palavras, abandonando o charme contagiante do folclore. No entanto, o seu apreço não seria suficiente para explicar tantos sucessos se não fossem acompanhados de uma segunda qualidade, cada vez mais rara no futebol e em geral no mundo de hoje, que é a competência. Lembre-se, para acreditar, Sua obra-prima na época de Milão, quando foi o primeiro a entender as qualidades de Shevchenko, uma das bolas de ouro chegou a Milanello, como Van Basten, Papen e Wei, graças às suas recomendações. E, de fato, sem sua preciosa experiência, quando Barbara Berlusconi o rejeitou de maneira um tanto educada, o Milan entrou em triste declínio, enquanto o Barcelona o chamou. Uma reverência curta, mas muito útil, que o fez entender a importância de uma experiência no exterior. Foi justamente por isso que escolheu Pecchia para liderar o Cremonese, não dando ouvidos a amigos que sugeriam outros nomes. Bequia, como admitiu em agradável entrevista ao “La Gazzetta dello Sport”, não conhecia Braida e ficou surpreso ao chamá-lo, justamente porque o gerente o conhecia com experiência internacional, incluindo a vida, na Inglaterra e no Japão, útil mesmo em a segunda divisão, e mais do que está agora na primeira divisão.

Discreto, competente e também resoluto, porque sem sua insistência Shevchenko, que não havia persuadido Galliani a princípio, não teria vindo a Milão. E Rijkaard não ia chegar até aquela noite, devido à disputa dos adeptos portugueses em Lisboa, o contrato de transferência do médio do Sporting Lisboa para o Milan não escondia na cueca, para evitar que o processo fosse pulado.. A decisão de transferi-lo também para o Cremonese na última semana crucial, quando todos pensavam que, após a derrota em casa para o Ascoli, a promoção para a Serie A havia sido hackeada. Em vez disso, com suas palavras e sua experiência, ele fez jogadores e torcedores entenderem que no futebol nunca se deve desistir. E enquanto, em Perugia, Galliani não conseguiu repetir o título de Scudetto de 1999, precisamente em Como, onde começaram os grandes sucessos do Milan em 1988, seu amigo “Ariduccio” comemorava promovendo o “Cremo”. Bastou ler seu apelido para entender, porque Braida começa com B e termina com A.