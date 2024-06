UEFA Euro 2024, Grupo F: Portugal é o favorito, seguido pela Turquia e pela República Checa, primeiro com a Geórgia.

Especial Euro 2024 – O grupo 6 do próximo Campeonato Europeu na Alemanha é a comparação Portugal, República Checa, Geórgia e Turquia. Um grupo bastante interessante já que Portugal apresenta-se com um misto de experiência e jovens estrelas graças ao Campeonato da Europa e à Liga das Nações que conquistou nos últimos oito anos.

Portugal

Eles são acompanhados por uma surpresa Turquia, que liderou o grupo de qualificação, deixando atrás a Croácia (3º lugar no Mundial de 2022), a República Checa, que terminou o seu grupo com a Albânia, à frente da Polónia, e a Geórgia, que só terminou qualificação graças a uma vitória na Liga C da Liga das Nações.

Não são necessárias apresentações para uma das melhores seleções do mundo. A estrela de 39 anos Cristiano Ronaldo agora emVitória No seu sexto (e quase último) Campeonato Europeu ela continua a brilhar junto com muitos outros jogadores da equipe. Cristiano Ronaldo detém o recorde de total de golos marcados na fase final do Europeu (14) e em participações (25), mas é também o melhor marcador de Portugal nas eliminatórias da Alemanha 2024 com 10 golos.

Treinador Roberto Martinez Ele também chamou dois “italianos”: o goleiro da Roma Roy Patrício E uma estrela Milan Rafa Leão. Mas eles também se mudaram para a Liga Italiana Bruno Fernandes e João Cancelo. Ele cuidará da defesa dos postos de Portugal Diogo Costa. Defensor extremo de Porto Já conquistou dois Campeonatos da Europa nas categorias de base com as seleções Sub-17 e Sub-19 na defesa, e o treinador não abandona o especialista. Pimenta. Como mencionado, Roberto Martinez é o treinador. O ex-técnico da Bélgica tem um grande desejo de vingança. Apesar de liderar a chamada Geração de Ouro dos Red Devils, nunca conseguiu conquistar um título. Ele agora tentará contra Portugal.

República Checa

A jovem república europeia que nasceu em 1993 da ruptura com Eslováquiae chega às eliminatórias do Campeonato Europeu em segundo lugar, igual a Albânia ((8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas) E antes do mais popular Polôniadepois se recuperou nas eliminatórias, em Moldávia E em Ilhas Faroe.

A seleção checa parece interessante e tem alguns destaques que podem fazer a diferença.

Existem muitos Slávia Praga Na defesa desta seleção nacional, o que pode sugerir tanto David Zima Qual Thomas Vlcek Entre as possíveis usinas e preços Ladislav Krejci Mas forte crescimento depois da excelente temporada no Sparta. Lá no meio-campo David Jurássico Uma estrela em ascensão na Liga Alemã com Hoffenheim. Parece que a única pessoa que não pode ser afetada é Thomas, de 29 anos. Soucek Subordinar Westham. No ataque o único jogador seguro por aí é certamente um velho conhecido do futebol italiano Patrick Schickque também estará ao lado dele (ou em vez disso) de seu companheiro de equipe em Leverkusen, Adam Halozek (21 anos e tem muito talento que pode crescer). Outro nome interessante é o de Mojmir ChitilO herói da grande temporada com o Slavia, onde marcou 13 gols no torneio.

Turquia

lá Turquia Ele chega ao Euro 2024 com o desejo de vingar o desastre do Euro 2020 – realizado em 2021 devido à Covid – que o viu sair dos grupos depois de perder todas as partidas e marcar apenas um gol.

Outra amarga decepção veio com a Copa do Mundo do Catar, onde os otomanos não conseguiram se classificar.

Türkiye venceu o grupo de qualificação e terminou em primeiro lugar no grupo Croácia (terceiro na última Copa do Mundo) e Al País de Galescom 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 14 gols marcados.

A equipe se destaca defensivamente Kaplan E Özcakar Quem está atualmente vestindo camisas retas Ájax E Valência. Eles serão o zagueiro na Euro 2024, enquanto ele será o jogador da Roma Selleck E Moldador Eles formarão a dupla de laterais.

Quanto ao meio-campo, há experiência Calhanoglu. Jogador do Inter – capitão do Türkiye – Ele teve o maior número de partidas pela seleção nacional, com 82

Mas a Turquia pode orgulhar-se de ter um dos jovens mais promissores da cena europeia, o jovem de dezanove anos Arda Güler, jogador do Real Madrid Um novo vencedor da Liga dos Campeões, que conquistou apesar de inúmeras lesões 6 gols em apenas 10 partidas na Liga Espanhola.

Desde setembro passado ele treina a seleção Luna e Stelle Vincenzo Montella, Que venceu a Croácia fora de casa na estreia, e contribuiu decisivamente para a vitória na fase de qualificação. Montella é sua primeira experiência no banco pela seleção nacional.

Geórgia

A Geórgia participa Primeira vez na exposição continental. Na verdade, embora muitos jogadores georgianos tenham participado em torneios europeus quando faziam parte da União Soviética, esta é a primeira vez que a Geórgia participa no torneio como uma república independente.

O caminho do jovem país até ao Europeu foi bastante tortuoso: nas eliminatórias terminou em quarto lugar (e por isso foi eliminado) num grupo dominado pela seleção alemã. Espanha Onde o terceiro colocado (Noruega) nem teve oportunidade de se classificar. Mas existeA vitória na Liga C da Liga das Nações – e a subsequente promoção à Liga B – proporcionou aos georgianos outra oportunidade de se qualificarem para o Campeonato Europeu de 2024. Nos playoffs, a Geórgia foi eliminada Luxemburgo Nas semifinais (2-0) e na final se destacou Grécia (0-0 após prolongamento, 4-2 após grandes penalidades), obtendo a qualificação para o Campeonato da Europa.

Não há muitos jogadores brilhantes na lista de convocados dos Crusaders. Mais uma estrela Khvicha Kvaratskhelia Napoli, também há jogadores como Bodo Zevzevadze, Mas acima de tudo ele tem vinte e três anos George Mikautadze. Pequena estrela Do ajax Emprestado para Metz Ele é o número 10 na Geórgia e fez isso acontecer 11 gols em 17 partidas.

O treinador é um velho conhecido do futebol: o francês WElie Sagnol, Parabéns ao Bayern de Munique, que assumiu o cargo de técnico em 2021. Para ele, é sua primeira experiência real com uma grande seleção nacional.