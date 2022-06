Milão, Maldini e Massara à beira da renovação: o mercado pode retomar

O mercado de repente se tornou complicado Milão. Começou como um foguete e entrou em crise devido a problemas de natureza burocrática, ou seja, não renovação Paulo Maldini E a Frederic Massaraa dupla por trás Milão campeão italiano.

Com efeito, a falta de acordo entre os gestores e a nova propriedade Capital Redbird Atrasa todos os processos e também corre o risco de perder alguns dos objetivos que já foram implementados na prática. No entanto, ao longo desta semana, as coisas podem mudar.

Milan, possíveis renovações para Maldini e Masara esta semana

e a Gazzetta dello sport Comunicar a notícia do encerramento iminente das negociações de renovação de contrato aos Diretores Executivos PAolo Maldini e Frédéric Massara. Houve um mal-entendido com o novo presidente Jerry Cardeal, Mas parece que um acordo foi alcançado no final.

especialmente, Maldini Ele não fez isso por dinheiro, mas exigiu mais liberdade no mercado e um papel de estilo Marottapara poder fazer livremente uma equipe competitiva na Itália e na Europa.

lá rosário Não diga nada sobre o futuro papel de MaldiniMas o acordo agora deve estar a um passo de distância. Isso, portanto, abriria o mercado.

Para Renato Sanchez, pode ser tarde demais, uma alternativa da América do Sul está surgindo

Apesar da próxima renovação, já pode ser tarde Milão em relação a Renato Sanchez. o Paris Saint Germain Mova muito rápido e veja em noite 30 milhões de euros, apenas o valor solicitado pelos franceses.

Digamos que pode porque hoje a notícia do pagamento, pelos parisienses, da cláusula de liberação de 40 milhões de Vetino subordinar Porto, que joga principalmente na mesma posição que o português. com o Paris Saint Germain Você nunca sabe, mas pode ser uma pista interessante.

Caso você realmente pulou Sanches, Milão Ele já terá uma variante pronta. Está localizado ao redor Enzo Fernandezjogador River Plate Ele já foi escrutinado por clubes de toda a Europa nos últimos meses. como ele escreve TuttosportA cláusula argentina está perto de 20 milhões de euros, mas seria um golpe de perspectiva muito importante, mesmo que ele não esteja tão preparado quanto os portugueses.

Os rossoneri também procuram dinheiro do primeiro-ministro

Os rossoneri também analisam com muito cuidado o mercado de transferências Liga Premiada, Que com todo o dinheiro à sua disposição, é sempre uma ótima fonte para ganhar dinheiro redundante. Especificamente, neste momento estamos a olhar para a situação com interesse Lucas Paquita.

chegou em Milão A partir de flamingo Por 20 milhões de euros em janeiro de 2019, ela nunca brilhou liga (Um gol e três assistências em um ano e meio sob Madonnina), mas ele encontrou seu lugar nele Liga Francesa 1 com uma camisa leãoEle marcou 65 partidas com 18 gols e 11 assistências. Estas ofertas despertaram o interesse de alguns clubes ingleses, como Tottenham E a Newcastle.

o que importa Milão? Simplesmente Satanás Tem uma cláusula de 15% sobre a revenda do jogador no futuro. Nós conhecemos o leão Ele não aceitará menos de 35 milhões de euros pelo brasileiro, e isso pode se traduzir em uma bela capitulação para MilãoÚtil para alcançar todos os seus objetivos.