Nunca na Juventus. Mas ele disse a verdade para seus amigos?

Londres – Ele deu para seus amigos. É uma fórmula antiga para o mercado de transferências (vamos falar sobre aqueles que a usaram mal antigamente). Desta vez os amigos são de Kalidou Coulibaly E confiança é isso Ele nunca vai para a Juventus nunca Assim traiu o povo Nápoles. VERDADE? florido? No mercado de transferências, não é tão importante xingar fãs ou amigos, mas o que você faz Está escrito nos contratos. Seu agente sabe muito bem, faça isso Ramadã, um dos players mais inteligentes e sem escrúpulos do mercado. Na medida em que Falando conosco com a Juventus. Isso não significa que o processo ocorra diretamente em casa, mas pelo contrário .. entre o defensor senegalês e Maximiliano alegre (que perguntou explicitamente Q querubim e anunciá-lo Arrivabene) existir Aurélio De Laurentis, outra pessoa no mercado sabe ser inteligente e não totalmente mole ao lidar com a Juventus. Mas a ADL sabe muito bem que Coulibaly tem uma extensão Contrato expira em 2023 E apesar de um juramento de lealdade aos fãs, não parece que ele queira renová-lo. Isso significa que o Ramadã, em doze meses, pode trazer Koulibaly, talvez para Turim, sem cobrar um único euro de Nápoles (e ele poderia dizer tutu, “Acca nisciun um idiota”). De Laurentiis e os milhões de torcedores do Napoli esperam que Koulibaly se interesse por alguns dos grandes clubes do Liga Premiada, tira todo mundo do caminho: Kaleido que quer deixar o Napoli sem ofender a sensibilidade de seus torcedores e o chefe que pode receber os 35/40 milhões que está pedindo (a oferta da Juventus será menor). Mas Ramadani (que é poderoso na Inglaterra) ainda não tem nada de tangível em mãos, e o Barcelona, ​​continuando a se interessar pelo zagueiro, corre o risco de não ter recursos para a operação (já pararam às quatro, esperando o contas a acertar). A Juventus pode esperar. até geral.