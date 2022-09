Goldman Sachs em Milão, Suning procura um parceiro: não há mandato para vender o clube

Na quinta-feira houve uma reunião em Milão entre alguns dos meus enviados Goldman Sachs , assessor do Inter, e diretores da Nerazzurri para atualizar o chamado “teaser” (ou seja, documentação com dados confidenciais) que circula no setor financeiro há dois anos. O banco dos EUA o havia elaborado para investidores de 415 milhões de títulos emitidos em janeiro de 2022 e, de acordo com o que parece ser Gazzetta dello sport Sempre ainda segmentando Pesquisa de parceiros minoritários para Zhangs .

“O documento conforme acordado deve ser atualizado à luz das mudanças no clube: entre o mercado de transferências, concluído sem bater o ‘extra’ esperado, e a história. bit digital (Devido à falência do patrocinador da camisa, começamos a procurar novos parceiros) Algumas mudanças foram necessárias. Os conselheiros do Goldman também participaram do Inter-Bayern e, durante reuniões com líderes do Inter, Eles não receberam uma autorização para vender: Neste momento, de acordo com os planos de Stephen, o acionista minoritário aliviará a obrigação da Suning e ajudará a recuperar o empréstimo de 275 milhões recebido do fundo Carvalho – explique Rosado Em seu artigo -. Deve ocorrer o mais tardar em maio de 2024: caso contrário, a promessa do clube será cumprida.”

Mesmo sem a devida autorização, O Inter ainda está aberto à premissa de vender Final versus os personagens principais. Enquanto isso, ontem Zhang voou para a Califórnia para compromissos pessoais não relacionados aos Nerazzurri, informou o jornal.