Pioli desafia Giampaolo com uma revolução em Milão: não é surpresa só Origi | primeira página

Milão quer curar enjoo de viagem, Onde empatou no início do torneio duas vezes no mesmo número de partidas, começando a partida de amanhã à noite em Marassi contra a ex-Sampdoria de Giampaolo. Pioli apresentará a novidade de Origi desde o primeiro minuto, mas não será o único elenco novo da equipe que inevitavelmente terá que levar em conta o jogo principal da próxima quarta-feira no San Siro contra o Dínamo Zagreb impulsionado pelo surpreendente sucesso obtido. Contra o Chelsea no primeiro dia da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Still de Ketlair- Origi Paws mostrou excelente condição física nos últimos treinos. O ex-Liverpool quer estrear pelos rossoneri como titular com um gol e, para isso, poderá contar com as sugestões do colega de seleção De Kitilare. Ironicamente, essa é a maior novidade do elenco, pois nos pensamentos iniciais de Pioli havia a ideia de dar uma nova chance a Diaz, mas o ex-Brugge precisa jogar para conhecer seus companheiros e ter uma nova ideia de futebol. .. O Milan não pode ignorar Leão, apesar de muitos compromissos próximos. O talento português também vai começar como seu principal substituto, Rebek, ainda no limbo devido a um problema nas costas. À direita, um espaço para Messi com os Saelemaekers se confirmar na Liga dos Campeões contra o Dínamo Zagreb após a excelente exibição, completa com gols, que deu em Salzburgo. Em média, Pioli dará a Bennacer um papel para descansar, então Pobega será o ombro de Tonali. Kjaer volta ao centro da defesa com Tomori a favor de Kalulu enquanto à direita será o capitão da Calábria, não Dest. Aqui estão as onze odds do Milan contra a Sampdoria:

Minyan

Calábria Keir Kalulu Theo

Bubija Tonali

Messias de Kitilari Liao

Origem