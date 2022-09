Quantas críticas após o novo nocaute

Acabou a lua de mel entre Mourinho e Roma? O entusiasmo do verão após a campanha de transferências e os primeiros resultados, enquanto conquistava o primeiro lugar na classificação, dão lugar a dúvidas e medos após duas derrotas consecutivas contra adversários irresistíveis. Após a pesada partida por 4 a 0 na Dacia Arena contra a Udinese vem bate Na copa, quando fazem sua primeira aparição na fase de grupos da Liga Europeia e começam a criticar os torcedores.

Roma sem desculpa contra Ludogorets

contra o Ludogorets A Roma jogou mal e mereceu ser derrotada. Os sonhos de glória já se extinguiram para uma época em que muitos sonhavam com o Scudetto, mas para Mourinho não há com o que se preocupar.

Para Mo, derrotar Roma foi apenas azar

No período pós-jogo, Mourinho encontrou outras explicações para o nocaute como de costume, como o azar (“tudo está contra nós”) mas desta vez não encontrou o banco habitual para aprovações. Entre as acusações contra os governantes e a queda do destino, algum erro seria mais apreciado.

A mídia social ataca o Mo “normal”

O efeito “hipnose” do treinador português pode acabar? Pegou na Internet: “Ouvi alguns comentários dos torcedores da Roma sobre a derrota de ontem, é inacreditável como Mourinho tem imunidade quase unânime, pelo menos os jogadores da Juventus sabem que não podem. alegre, em Roma só erros dos jogadores”, ou: “O Mourinho pode ser desafiado como os outros ou tem recompensas ilimitadas? E novamente: “Tudo está contra nós? Pare! Eu perdi!

Há quem observe: “Nunca ouvi este treinador suplente anunciar depois da derrota ‘Tenho de pensar no que não posso transmitir a estes jogadores…’ E ainda: ‘Como sempre, factor Mourinho (!!!), cada equipe vem na hora exata acima da média somente por sua presença. Então os jornalistas retornam à Terra a tempo! Depois: “Quando o Mo perde, ele fala de tudo (governantes, cansaço, condições de campo…), menos os motivos técnicos da derrota.”

Lemos nas redes sociais sobre tudo: “A Roma continua a resmungar, mas eles fazem isso com um treinador de 7 milhões de euros que consegue convencer a todos que a culpa é sempre de outra pessoa, em Udine ele consegue culpar garoto-bola Depois que ele perdeu por 4 a 0, é um fenômeno real, e há quem acredite nele.”

Finalmente o comentário: “Você perdeu merecidamente por 2 a 1 e não há consciência de que jogou mal. Mourinho declara que o desempenho foi mais que suficiente para vencer, peregrinos E Mancini fala sobre oportunidades perdidas. Este é o problema que está crescendo em Roma”.