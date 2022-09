Basquetebol: Itália derrota Grã-Bretanha, na segunda rodada há Sérvia – basquete

A Sérvia não ignora a Polônia, conquistou o primeiro lugar e, portanto, será o adversário da Itália em Berlim na segunda rodada no domingo. A vitória açoriana sobre a Grã-Bretanha por 90-56, movida pelo canto de hinos e honrada com respeitoso silêncio de todo o fórum durante o minuto de reflexão sobre o desaparecimento da rainha Isabel II, resultado irrelevante: +5 ao meio-dia da Croácia contra a Ucrânia as posições do grupo Assago já haviam se cristalizado, com o quarto lugar complica muito o caminho dos europeus. Porque a Sérvia – até agora invicta – está entre os candidatos obrigatórios para uma medalha e porque o tamanho dos seguintes candidatos pode se tornar um quebra-cabeça insolúvel para a equipe de Pozzecco, certamente não faz da carga geral sua principal qualidade. No entanto, não podemos esquecer o precedente que trouxe a Itália, treinada por Sacchetti, de Belgrado para Tóquio: mesmo assim a seleção nacional foi considerada azarão e conseguiu minar as expectativas com um teste rude e jogou em alto ritmo. Impossível não lembrar, porém, que faltou à Sérvia Jokic, candidato a MVP deste evento. “Vamos sentir falta dos nossos torcedores – o destaque de Millie que tem 100 internacionalizações pela seleção – temos que ser honestos: perdemos um jogo e nos classificamos na pior posição possível. Eles são os favoritos, mas vamos tentar dar o nosso melhor .” A Itália – que conta com o apoio de convidados ilustres como Matteo Berrettini, Danilo Galinari e Antonio Albanese – demora pouco para acertar as coisas: 10-0 para começar o jogo. Grã-Bretanha, que joga sem luto porque não conseguiu encontrar times negros para vestir a camisa, exige tempo, o treinador chama seus filhos para “competir” contra um time mais forte e a reação de orgulho é forte: 12-2 Imediatamente que Pozzecco não gosta muito disso, o que levanta Sua voz pede uma reverberação mais agressiva. O Osori se retrai com as segundas linhas e aproveita a defesa revisitada do adversário e volta para +9 (29-20), mas o jogo continua a chorar com quebras e contra-ataques que mais parecem tênis do que basquete. Os convidados voltam para -3 (32-35), mas Millie (11) e Fontequeux (18) têm outras ideias e o recurso volta com números duplos (47-37) no intervalo. A partir daí, a corrida foi de mão única, com a Grã-Bretanha marcando apenas dois pontos no último quarto: a Itália ampliou os percursos – espaço para Baldasso, Biligha e Tessitori – encontrando o triplo de Datome (13) e cavando um sulco intransponível. Com a cabeça já contra a Sérvia.