Liga dos Campeões: Muito Bayern para Inter e Napoli esmagam o Liverpool. Todos os resultados – esporte

O Napoli é brilhante, rápido e intenso, vence o Liverpool em Maradona: 4 a 1 com dois gols de Zielinski e gols de Anguisa e Simeone; Gol do Liverpool sobre o conhecimento de Luis Diaz. O Bayern mudou-se para San Siro com um gol de Sané e um gol contra de D’Ambrosio. A derrota para o Bayern de Munique, que veio após a amarga decepção da derrota no clássico contra o Milan, provocou a reação dos torcedores da Inter no San Siro. No triplo apito final da partida da Liga dos Campeões, de fato, os homens de Simone Inzaghi vaiaram das arquibancadas, dando a entender que a dupla decepção também afetou o humor dos torcedores. O privado

Agência ANSA No final da temporada falaremos com o Chelsea otimista sobre Skriniar (Ansa)

outros resultados (Resultados e classificações)

Tottenham– Marselha 2-0

Clube BruggeBayer Leverkusen 1-0

Atletico MadridPorta 2-1

Barcelona5-1. Plzen

Ajax– Rangers 4-0

Eintracht-Sporting Lisboa 0-3

Agência ANSA Ninguém antes dele, o atacante do Barcelona não deixa de surpreender (Ansa)

Bayern dentro, no San Siro

Muito do Bayern de Munique, o Inter resistiu enquanto suas pernas estavam firmes, mas os nerazzurri não encontraram a reação após a derrota no dérbi do campeonato contra o Milan. (o recorde) Os comandados de Simone Inzaghi permaneceram na partida por mais de uma hora, apesar da superioridade inicial bávara assinada por Sané, tendo algumas chances de empate sem poder reabrir a partida, da qual os alemães estão próximos graças a um gol contra de d’ Ambrósio. Um resultado que pode não testemunhar a diferença entre as duas equipes, mas que para os nerazzurri ainda mereceu a terceira derrota nos seis primeiros jogos da temporada. Mesmo a ideia de Inzaghi, que revolucionou o Inter com cinco mudanças em relação ao dérbi e principalmente ao demitir Onana desde o primeiro minuto, em sua primeira aparição com a camisa dos Nerazzurri, não é suficiente. O ex-Ajax é imediatamente questionado, já que o Bayern inicia o ataque a uma corrida de 5.000 torcedores que chegam da Alemanha: o goleiro da Inter, Kimmich, ligou para casa duas vezes nos primeiros três minutos, apenas para receber uma dupla entrada do nigeriano. Com aplausos 60 mil de San Siro. Uma partida instantaneamente quente e rápida, com os homens de Nagelsmann sufocando os pensamentos dos Nerazzurri com uma pressão feroz e um palco ofensivo na bateria. Koeman e Muller tentaram várias vezes, ainda encontrando as respostas prontas de Onana, resistindo ao Inter e tentando picar com a mão esquerda na beirada de D’Ambrosio, mas leva apenas alguns minutos: ele partiu com o acelerômetro de Kimmich, parou perto de Sané ultrapassando Onana na saída O resultado é aberto. Dzeko tenta chocar, cabeceando de um canto distante, com o Bayern que, no entanto, quase dobrou com os habituais Davies e Muller. No primeiro tempo da final, a equipe bávara desacelerou, deixando mais espaço para os nerazzurri, que, no entanto, não conseguem aproveitar devido a vários erros técnicos e de passe. O segundo tempo começa com o Inter mais convincente, a ponto de Dzeko ter a bola de empate à sua direita, mas seus chutes são muito fracos nos braços de Neuer. No entanto, o Bayern de Munique é assustador no início do segundo tempo e perde mais duas chances de dobrar. Onana provavelmente fará uma grande fusão, deixando uma bola fácil escapar de suas mãos em um desvio de Bastoni e ser resgatado do poste. Mas como no primeiro tempo, desta vez também uma questão de minutos, porque os bávaros aceleraram novamente: a combinação de Sani Koeman, um toque sob a cidade anterior que Dembrosio empurrou para o gol com um toque infeliz dá aos alemães o dobro. Um gol efetivamente extingue as poucas esperanças que restaram aos nerazzurri, como evidenciado pelas mudanças de Inzaghi que talvez primeiro considere não levar os outros, alterando 2/3 da defesa. No entanto, a Inter tem a oportunidade certa de reabrir o desafio, mas Correa não aproveita o erro de Lucas Hernandez ao chutá-lo sensacionalmente de frente com Neuer. E logo depois, o argentino perdeu com DiMarco outro retorno perigoso. Na final, o Bayern limitou-se ao escrutínio, porque o Inter fisicamente já não tinha nada, depois de um jogo em que o desfasamento técnico, táctico e desportivo foi mais evidente do que o resultado sugere. E no sábado chegou a San Siro Turim, outra encruzilhada em potencial, outra oportunidade que Lautaro e seus companheiros não podiam perder.

Uma noite mágica em Maradona, Napoli bate o Liverpool

Uma noite cheia de emoções fortes em “Maradona”, com uma vitória extraordinária do Napoli esmagando o Liverpool (4-1) e iniciando o grupo da Liga dos Campeões da melhor maneira possível. (o recorde) Os Azzurri dominam o jogo e os ingleses causam uma má impressão em relação aos anfitriões. Confuso e tonto, o Liverpool enfrentou a força física e tática avassaladora da Azzurra, que nunca conseguiu chegar ao coração da partida. E o primeiro tempo termina com um resultado de 3 a 0 para o Napoli, que também perdeu um pênalti, que foi chutado por Osimhen com 1 a 0 para os azurras e Alisson defendeu. Spalletti é claramente superior aos seus adversários em todas as fases do jogo e em todas as áreas do campo. O 4-3-3 de Klopp, frente ao Napoli alinhando em 4-2-3-1, dá a imagem de uma equipe exausta em que não há atuação coral e todos parecem estar progredindo por conta própria. Por outro lado, há um Napoli muito organizado, e alguns jogadores estão em condições físicas extraordinárias. É o caso de Anguisea, que sempre soube se colocar no centro das ações de sua equipe, ao mesmo tempo em que bloqueava e pressionava seus adversários na frente de sua própria grande área. O Napoli aproveita uma cobrança de pênalti aos 5 minutos em troca de uma bola de mão na área de Milner, que atua como resultado de Zielinski. É o próprio pole quem vira, dando vantagem à sua equipe. Aos 18′ o blues pode dobrar. Van Dyck Osimhen desce em direção à porta. O árbitro não vê a falta, mas é chamado por Farr, revisa o procedimento e aceita mal o pênalti de Osimhen, que Alisson rejeita. Neste ponto, seria de esperar a reação dos ingleses que, no entanto, apenas exercem um domínio fútil da partida, fechando o Napoli no seu próprio meio-campo e expondo-se aos contra-ataques mortais da equipe de Spalletti. O bis foi tocado por Kvaratskhelia (Van Dijk rejeita na linha do gol) e chega aos 31 minutos com Anguisa que trocou na área com Zielinski, mostrando-se na frente de Alisson e segurando um chute rasteiro na diagonal. Mais uma vez nenhuma reação do Liverpool. Aos 41 minutos, Osimhen deve ser retirado por lesão e Simeone deve entrar. O argentino, em sua estreia na Liga dos Campeões, marcou aos 44 minutos. Kvaratskhelia lança pela esquerda, passa primeiro Alexander-Arnold e depois Gomez, depois coloca a bola na frente do gol onde só o atacante argentino tem que empurrá-la no fundo da rede. A recuperação começou apenas um minuto depois, quando o Napoli marcou seu quarto gol. Simeone manda Zielinski para a área defendida por Alisson, mas o poste devolve a bola para a rede. Aos 3 minutos, o Liverpool chegou ao gol com um chute rasteiro de longe de Luis Diaz, em uma jogada que partiu de um erro de Di Lorenzo. Cheiro de vingança e ataque britânico tentando recuperar a pontuação. O Napoli se defende com o sistema e raramente os atacantes de Klopp conseguem boas chances. Os dois treinadores tentam chocar as suas equipas com uma série de substituições que, no entanto, não alteram o local do jogo. A pressão do Liverpool e do Napoli contém e faz um lançamento lateral. A fadiga torna o jogo menos emocionante e mais confuso, e os sentimentos são exaustivos. Tudo o que resta ao Napoli é comemorar a vitória extraordinária e conquistar os três primeiros pontos no grupo da Liga dos Campeões. Mas para Klopp, a “maldição” do estádio do Napoli continua, onde sempre perdia, mesmo quando comandava o Borussia.