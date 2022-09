Barcelona sem problemas: hat-trick de Lewandowski

No grupo Inter são todos simples de Barcelona Por Xavi the Plzen: Cinco para um para os catalães arrastados pela trilogia de Robert Lewandowski Que, na prática, começou como terminou na Europa. No entanto, a vantagem da equipe espanhola foi assinada Casey: O ex-Milaão abriu o placar aos 13 minutos com um cabeceamento, marcando assim o primeiro gol na Catalunha. Sikora, para os convidados, após o primeiro gol da pole, tentaram reabrir a partida mas não houve nada a fazer. No segundo tempo, depois do hat-trick anterior do Bayern, saiu o gol de Ferran Torres. Sinal de Barcelona, ​​eu enviei.

Em uma noite perfeita para Nápoles, a equipe de Spalletti não estava no topo do ranking do Grupo A. Uma questão de números perfeitos paraAjax Quem defende os Rangers. Quatro a zero para Ramid, que fechou no primeiro tempo com Alvarez, Bergwis e Kodos. No segundo tempo, também aos 80 minutos Bergwijn Ele se inscreveu para um relatório de jogo.

os outros

Bom começo para Antonio Tottenham Contigo Contra o Marselha Igor Tudor: A partida termina na Inglaterra por 2 a 0 e a partida é dividida no segundo tempo, a cinco minutos (76 e 81) do Richarlison. No entanto, a expulsão Mpemba A madrugada do segundo tempo chegou. De fato, na primeira parte, os homens do ex-técnico do Verona – com várias ausências – conseguiram fechar bem e arriscar quase nada. Mas a agitação do zagueiro estragou os planos do técnico croata. No mesmo grupo esta tarde uma vitória Esportivo No estádio de Frankfurt: três a zero para os portugueses graças aos golos de Edwards, Trincão e Santos.

Tudo isso acontece na recuperação entre Atletico Madrid E a Porto: uma partida interminável, como muitas vezes acontece entre duas equipes, e cheia de emoções. Bem como advertências e expulsão. Desta vez, até chegar primeiro ao banheiro, cabe a Taremi, aos 82. O ataque do Atlético aos 92 minutos foi recompensado com HermosoAquele Simeone mandou no segundo tempo. Mas a equipe da Conceição não está presente, e agradece ao próprio Hermoso, que colocou Uribe na 96ª colocação de onze metros. O atacante não se deixa intimidar e atrair. Mas isso não é tudo: no canto 11 dos anfitriões e Griezmann Ele sai e manda Cholo e Wanda Metropolitano para o asilo. Final 2-1. no mesmo grupo Clube Bruggeque agradece silaNo final do primeiro tempo, ele venceu o Leverkusen.