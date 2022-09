Itália está no grupo do ferro com Chile, Portugal e França

Campeonato Mundial de Hóquei em Rink, empatado: Itália no grupo de ferro com Chile, Portugal e França

Sorteios relacionados com a primeira fase do Campeonato Mundial de Hóquei em Patinação no Gelo 2022Que será realizado dentro dos Jogos Mundiais de Esqui 2022 São João, na Argentina. Não é bom para os Azzurri: os atletas de Bertolucci pegaram fogo grupo A Junto com Chile e Portugal – campeões mundiais – e França, vice-campeã da Europa. grupo b Em vez disso, é composto por Espanha, Argentina, Angola e Moçambique.

lá FISR Ele publicou um comunicado oficial informando que a fase classificatória dos três primeiros dias acontecerá de 7 a 9 de novembro e fará a classificação das equipes que foram aceitas nas quartas de final. Em vez disso, o último país de cada grupo terá que jogar um playoff com os melhores jogadores dos dois grupos do Campeonato Intercontinental (Segunda Divisão) para ficar entre os oito primeiros e jogar nas quartas de final em 11 de novembro. Os horários de jogo serão anunciados posteriormente.

Calendário Itália WSG 2022.

Qualificação Masculina:

1ª rodada: Chile x Itália

2ª rodada – Itália x Portugal

Terceira rodada – Itália x França

Qualificação Feminina

Jornada 1 – Argentina x Itália

2ª rodada – Itália x Colômbia

Terceira rodada – Alemanha x Itália

Sub 19 qualificado

1ª rodada – Itália x México

2ª rodada – Argentina x Itália

Terceira rodada – Itália x Suíça

Quarto dia – descanso

5ª rodada – Chile x Itália