Acusações terríveis a um mês e meio do Qatar 2022

É o grande vencedor, pelo menos a nível político, dos últimos acontecimentos do futebol europeu, onde UEFA de Aleksander Ceferin Fecha um olho e meio em uma pergunta Jogo limpo financeiro Após sua forte rejeição da Superlega. mas, Nasser Al-Khelaifi Parece que ele entrou em uma espiral de jogos de poder que parecem ir mais longe. O que foi afirmado por Uma investigação do jornal francês Liberation De fato, o presidente do Paris Saint-Germain será acusado de extorsão contra um empresário franco-argelino, como Tayeb B. ele mesmo em conexão com um suposto caso de corrupção relacionado ao comissionamento da Copa do Mundo no Catar, que ocorreu em 2010. A acusação, segundo o Libération, é “possível evidência de atos de corrupção no controverso Campeonato Mundial de 2022”. Em essência, o empresário de 41 anos cujo sobrenome foi ocultado para evitar maiores complicações seria o cara clássico que acabou sabendo muito sobre situações maiores que ele, por isso foi pressionado. A investigação centra-se principalmente na posse de uma chave USB na qual o interessado guarda as provas conclusivas da corrupção dos príncipes do Qatar para o atribuir ao evento futebolístico por excelência.

Liberation fala sobre uma detenção que durou de 13 de janeiro a 1º de novembro. Al-Tayeb conseguiu se aproximar do presidente do Paris Saint-Germain graças a alguns contatos políticos, e morava em Doha com a esposa e os filhos. Mas, de repente, tudo deu errado, e viria de cima a decisão de colocá-lo na cadeia para conseguir a cobiçada chave USB, que teria aberto um pote de Pandora. A matéria do jornal francês fala sobre a “tortura” do empresário, que teria sido maltratado por vários dias e posteriormente mantido na prisão por mais de oito meses. O objetivo era obter documentos que ameaçassem a reputação do diretor supremo do clube de futebol parisiense e, portanto, do governo de todo o estado do Golfo, que durante anos pretendia penetrar política e economicamente na Europa. .

O advogado de Al-Khelaifi respondeu

A resposta chegou ontem à tarde dos advogados de Al-Khelaifi, Frances Zbeiner e Renaud Semerjian, que imediatamente quiseram acalmar seus corações e alegar a absoluta inocência de seu cliente. A declaração emitida pelos advogados do presidente do Paris Saint-Germain dizia textualmente: “Em resposta às notícias da mídia francesa sobre as investigações em andamento contra três indivíduos devido a atividades potencialmente ilegais, afirmamos categoricamente e absolutamente que essas investigações não têm nada a ver com Nasser Al-Khelaifi.” A história corre o risco de se transformar em algo explosivo, principalmente no que diz respeito ao timing. De fato, faltando um mês e meio para o início da competição planetária que eles esperam em Doha há doze anos, a disseminação desta espinhosa investigação não corre o risco de desestabilizar o ambiente da sociedade parisiense em que vivem. E é a temporada em que ele tem que provar que finalmente cresceu. Mas não só. Nos últimos anos, uma série de acordos ilegais entre altos representantes do principado e políticos franceses já foram trazidos à luz. De todo o ex-presidente Nicolas Sarkozyque influenciou o então presidente da UEFA, Michel Platinipara apoiar a candidatura do Catar e não dos Estados Unidos, conforme confirmado em 2015 por Sepp Blatter. Agora se fala em sequestro e extorsão, outra mancha para a próxima Copa do Mundo.