Luis Maximiano vai emprestado?

O futuro de Luis Maximiano na Lazio já está em dúvida. O guarda-redes português que chegou a Formello no verão já podia despedir-se da capital na próxima sessão de mercado.

Maximiano de titular a reserva

Em seis minutos, Luis Maximiano passou de dono da Lazio a reserva sem possibilidade de responder. O destino do ex-goleiro do Granada em Biancocelesti mudou em sua primeira aparição no Olympique no primeiro dia contra o Bolonha quando no sexto dia, após uma revisão no Var, o árbitro acenou o cartão vermelho na cara para uma defesa com as duas mãos. fora da caixa. O absurdo custou a Luis Maximiano agora uma posição inicial em Provedel, Sarri o confirmou fortemente e até foi convocado para a seleção por Mancini. Esses foram os únicos minutos do guarda-redes português na bincoceleste.

Maximiano saindo?

A Lazio gastou uma quantia enorme por Luis Maximiano, injetando cerca de 10 milhões de euros nos cofres de Granada. O jogador de Formello está trabalhando duro na esperança de aproveitar uma chance de Sarri, que também confirmou Provedel na Liga Europa. “Minhas escolhas futuras não serão baseadas em um erro”, disse o treinador após a partida contra o Bolonha, palavras que contradizem os fatos. A princípio em busca de continuidade e minutos nas pernas. Tem os olhos de alguns clubes ingleses, portugueses e espanhóis.

Números Luís Maximiano

Luis Maximiano, nascido em 99, cresceu no infantário da equipa do Sporting Lisboa com quem se estreou nas competições europeias. Na temporada passada, defendeu as poles do Granada no Campeonato Espanhol, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do clube para a segunda divisão. Apesar do rebaixamento, ele se destacou com Granada por ser o goleiro com mais defesas no campeonato e o único goleiro nascido. Começando em 1999 para jogar mais de 20 jogos. Seu início na Lazio foi difícil, mas antes de se despedir de Formello tentará convencer Sarri a apostar nele novamente.