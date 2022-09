Azul dói, mas também vence o segundo set, 25-23 – OA Sport

c.Clique aqui para atualizar vida vida

Vitória por 3 a 3 em primeiro jogo trêmulo do Barrasa com risco de arrombamento por cima da rede que não foi detectado pelo árbitro

3-2 do ataque de Adhiambo da Zona 2

2-2 Diâmetro de Noakalore da Zona 2

1-2 Adiambo Paralelo da Zona 4

1-1 tubo petrino

0-1 fora da bola de Scylla empurrada para fora da Zona 4

25-23 Nwakalor fecha com um golpe da Zona 2, mas novamente apaga os azuis que estão lutando para decolar. 2-0 Itália

24-23 Noakalore sem muro da Zona 2

23-23 Chumba da Zona 2. Tente mover a parede ligeiramente na diagonal?

23-22 na grade Pietrini da área 4

23-21 Vencedor da Zona 2 do imparável Chumba

23-20 Chumba vence na diagonal da Zona 2

23-19 primeiro tempo Bonifácio

22-19 Vincent Adhiambo da Zona 2

22-18 Erro de serviço do Quênia

21-18 Manu fora de Chumba da segunda linha

17-21 Erro de serviço do Quênia

20-17 Vincente Chumba paralelo da segunda linha

20-16 Muroooooooooooo Orrooooooooooooo após aumento questionável de Silla

19-16 Invasão do Quênia

18-16 Erro de serviço italiano

15-18 Invasão do Quênia

17-15 lóbulo da sela esquerda

16-15 Erro de serviço italiano

16-14 primeiro tempo Bonifácio

15-14 cabeça do primeiro tempo

15-13 Pietrini venceu na Zona 4

14-13 na rede é um ataque nuackalore que está jogando bem abaixo do seu nível

14-12 Erro de serviço italiano

14-11 Chirichella jejum em paralelo, mas quanto esforço com este esquema azul

13-11 Barasa Wall na Chiriquila Highway

13-10 diagonal estreita de Petrini da zona 4

12-10 Falha no Quênia

11-10 paralela a Silla da 4. área

10-10 Noakalore fora da segunda linha

10-9 Ekaru vencedor rápido

10-8 Erro de serviço do Quênia

9-8 Parede Única de Ekaru em Nouacalur

9-7 Manu fora de Silla da Zona 4

8-7 chomba longa diagonal da zona 2

8-6 Diagonais Petrinas Estreitas da Zona 4

7-6 Vincent Chumba da Zona 2

7-5 Erro de serviço do Quênia

6-5 Vincent Chumba da Zona 4

6-4 Orro vence na rede

5-4 Ás de Misuki

3-5 Vincent Adhiambo da Zona 4

5-2 Jejum de Chiriquela. Um pequeno problema com o dedo mindinho de De Gennaro que ainda está em campo com um pequeno curativo

4-2 Vincent Nouacalur da segunda linha diagonalmente

3-2 Pietrini vence em paralelo da Zona 4

2-2 Distribuir um sila da Zona 4

2-1 uma parede fora de Adhiambo da área 4

1-1 pela primeira vez atrás de Chirichella

0-1 Muralha de Ekaru em Chirichella

25-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Itália vence facilmente o primeiro grupo

24-15 do ataque de Makoto da Área 4

23-15 paralela a Nuakalore da Zona 2

22-15 Muroooooooooooo Bonifaciooooooooooooo

21-15 Erro de serviço no Quênia

15-20 Vincente Chumba da segunda linha na minha mão para a parede

20-14 falta na segunda linha de Nuackalore

20-13 Primeiro tempo Ikaru

20-12 Distribua Nuwacolor da segunda fila

19-12 Primeiro tempo de Bonifacio obriga Quênia a cometer falta

18-12 Vincente Petrini no Muro do Quênia

12-17 Invasão do Quênia

12-16 Vincent Barrassa, segunda posição de intenção

16-11 Bola Livre Chirichella

11-15 Adehembo saída em um tubo

14-11 Diagonal Long Chumba da Zona 4

10-14 tubo petrino

13-10 primeiro tempo de cabeça

13-9 Finalmente, Noakalore venceu com um diâmetro estreito da Zona 2

12-9 Entrega de Adhiambo da Zona 4

8-12 Erro de serviço do Quênia

8-11 Vincent Chumba nas mãos da parede da segunda linha

11-7 Ikaru Sur em Noakalore Não começou bem. Bem na defesa azul

11-6 Vincente Pietrini na diagonal, desta vez com parede dupla

10-6 Petrini venceu da Zona 4 sem barreira

9-6 Erro de serviço italiano

9-5 Invasão Aérea de Misuki

8-5 Muroooooooooooo Bonifaciooooooooooooo

7-5 Aceeeeeeeeeee Chirichellaaaaaaaaaaaaaaaa

6-5 Sair de um ataque mrambe da Zona 4

5-5 Erro de serviço do Quênia

4-5 saída do jejum de Chirichella

4-4 Qatar vence Chumba da Zona 2

4-3 Falta de chumba da Zona 2

3-3 Falta de Murumbi da Zona 4

2-3 Erro de serviço do Quênia

1-3 Ás Adiambo

1-2 invasão da Itália

1-1 Erro de serviço da Itália

1-0 Chirichella em jejum

17h58: Pietrini, Noualore e Bonifacio em campo pela Itália

17h57: Em campo pelo Kenya Maein. Prasa, mrambe

17h55: Depois de dois jogos cheios de emoção, a Itália quer desfrutar de uma tarde calma contra os africanos com um quarto triunfo convincente e sem medos, especialmente devido ao importante desafio com a Holanda.

17h52: Na escalação do elenco está o técnico brasileiro Luizomar de Moura Veronica Adiambo, do Kenya Pipeline, e o mais experiente, Mercy Muim, de 33 anos, que, depois de uma longa turnê entre Europa e Ásia nos campeonatos finlandês, azerbaijano e tailandês, voltou à sua terra natal para vestir a camisa do KCB. As duas usinas são Edith Mukovelani, 23, do Commercial Bank of Kenya e Gladys Ikaru do oleoduto do Quênia, enquanto a parada gratuita é Agrippina Kondo do oleoduto do Quênia.

17h49: Aqui é Sharon Chipshumba (pseudônimo Chumpa) vestindo uma camisa Aris Salonicco. A dirigir é a jogadora mais jovem, com apenas 19 anos, Emma Nixa que ainda não conquistou a assinatura no clube e conta com o Campeonato da Série Mundial para encontrar uma equipa.

17h46: Os quenianos foram vice-campeões da África por três edições consecutivas atrás de Camarões, mas na noite de terça-feira conseguiram vencer a partida direta com uma equipe que é uma mistura de jovem e experiente, na qual nenhum jogador joga no torneio local .

17h43: O rosto azul da seleção campeã africana que ainda tem alguma esperança de poder participar da segunda fase da Copa do Mundo e todas as chances vão jogar, após a vitória sobre Camarões no clássico africano na noite de terça-feira, sábado , contra Porto Rico.

17h40: Boa noite amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo do 4º Blue Challenge no Campeonato Mundial de Voleibol Feminino na Polônia e Holanda 2022: contra Arnhem Itália e Quênia.

Olá e bem-vindo ao LIVE LIVE do 4º Challenge of the Blues no grupo do Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Polônia-Holanda 2022: contra Arnhem Itália e Quênia. A cara azul da seleção campeã africana que ainda tem alguma esperança de poder participar da segunda fase da Copa do Mundo e todas as chances vão jogar, após a vitória sobre Camarões no clássico africano na noite de terça-feira, no sábado contra Porto Rico.. Na frente, então, estão duas equipes que provavelmente enfrentarão esta partida com a ideia do próximo jogo, tendo em vista que a Itália jogará pela liderança do grupo, mas também pela possibilidade de chegar à segunda fase com pontos completos no domingo, contra a Holanda. . .

Os quenianos foram a Copa das Confederações da CAF por três edições consecutivas atrás de Camarões Mas na terça-feira à noite, eles fizeram Vencer uma partida frente a frente com uma equipe é uma mistura de jovens e experientes e nenhum jogador joga no campeonato nacional. é o contrário Sharon Chipshumba (apelidado de Chumpa) que veste uma camisa do Aris Thessaloniki. Dirigindo o jogador mais jovem tem apenas 19 anos, Emma Nixa Quem ainda não acreditou em assinar no clube e está contando com o Mundial para encontrar um time.

Na trupe de arte brasileira Na fila para o mais experiente do Quênia, de 33 anos, está Mercy Muim, Luisomar de Moura Veronica Adiambo, do Kenya Pipeline. Depois de uma longa peregrinação entre a Europa e a Ásia nos campeonatos finlandês, azerbaijano e tailandês, ela voltou para casa vestindo a camisa do Kenya Commercial Bank. As duas centrais são Edith Mukuvilani, 23, do Commercial Bank of Kenya e Gladys Ikaru do Kenya Pipeline, enquanto Agrippina Kondo do Kenya Free Pipeline.

Depois de duas partidas emocionantes, a Itália quer se mimar em uma tarde tranquila Contra os africanos com um quarto sucesso convincente e sem preocupação especial À luz do importante jogo contra a Holanda. Pode ser contra os quenianos Sendo o desafio certo ver jogadores até então inéditos em ação, de Gennari e Fersino, a Lubian e Nwakalor. Para monitorar as escolhas de David Mazanti.

A OA Sport traz para você uma transmissão ao vivo do 4º Desafio dos Azuis no grupo para o Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Polônia e Holanda 2022: contra Arnhem Itália e Quênia, Notícias em tempo real, minuto a minuto, para que você não perca nada, Começa às 18h!

