Quando isso acontecer, potenciais adversários Fiorentina e Lazio, tempo, TV – OA Sport

Haverá duas equipes italianas que tentarão suceder a Roma na lista de honra Liga da Conferência. A Lazio juntou-se à Fiorentina, Rebaixado da Liga Europeia após a amarga derrota contra o Feyenoord. Por outro lado, Viola terminou seu grupo em segundo lugar, apesar do resultado claro de 3-0 na Letônia ontem contra o Rfs.

A decepção da Lazio certamente é muito grande, mas agora ainda há um novo compromisso europeu de respeitar, tentando ir tão longe quanto Roma fez no ano passado. Na qualificação, a equipa de Maurizio Sarri é a favorita de todas e pode esperar evitar Anderlecht e Basileia, mas mesmo as viagens a Poznan e Belgrado podem não ser as mais fáceis.

Mas para a Fiorentina, será um desafio contra um dos times rebaixados da Liga Europa. O perigo é fazer uma viagem a lugares muito remotos, como uma viagem ao xerife de Tiraspol ou Karabagh. Braga e Trabzonspor são as principais armadilhas.

PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE DRAW 2022-2023: Quando acontecerá?

segunda-feira, 7 de novembro

14h00: Sorteio para a conferência dos playoffs

SORTEIO DA LIGA DE CONFERÊNCIA DE PLAYOFF 2022-2023: ONDE VER

Transmissão ao vivo – Sky Sport

Transmissão ao vivo – SkyGo, NowTV

A possibilidade da conferência adversária Fiorentina Sparrigi 2022-2023

Bodo / Glimt (Noruega)

AEK Larnaca (Chipre)

Ludogorets (Bulgária)

Braga (Portugal)

Xerife de Tiraspol (Moldávia)

Karabakh (Azerbaijão)

Trabzonspor (Turquia)

Possível adversário da Lazio Spriggi Conference League 2022-2023

Anderlecht (Bélgica)

Lech Poznan (Polônia)

Partizan Belgrado (Sérvia)

Dnipro-1 (Ucrânia)

Gent (Bélgica)

Cluj (Romênia)

Basileia, Suíça)

PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE 2022-2023: Quando eles brigam

Voo de ida: 16 de fevereiro de 2023

Retorno: 23 de fevereiro de 2023

Foto: La Presse