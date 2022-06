Dario Ferrani percorreu 25 km de cross country no Campeonato Mundial em Budapeste- Corriere.it

A partir de Ariana Ravelli

Lazoro: “Tenho que ser honesto: desde o início do ano pensamos que poderíamos fazê-lo, mas agora sinto que estou vivendo um sonho, sinto que estou no céu”

A Itália é um centro forte para nadar em todas as distâncias

Da velocidade na piscina à maratona em águas abertas das Ilhas Cayman, sempre há os Azzurri na Copa do Mundo de Budapeste, entre os melhores. Ele tem sucesso em tudo, inclusive vencendo a prova de 25 km ao derrotar o favorito. O autor do projeto é Dario Ferrani, 27 anos, natural de Cecina, Formou-se em economia e foi ele quem finalizou a viagem com grande alarde: levou o ouro na prova mais longa, um mergulho de 25 km nas águas do Lago Luba, onde ontem Gregorio Baltrinieri ganhou o ouro em 10 (com Domenico Aserenza prata).

Virani, como Acerenza, é outro círculo mágico Ele treina com Greg sob a supervisão de Fabrizio Antonelli E no ano passado no Campeonato da Europa, nadando nestas mesmas águas, conquistou a medalha de bronze nos 5 km (com Greg sempre ouro): hoje com um tempo de 5h02’21 “50 você ultrapassa o francês Axel Reymond (5h02’22” 70 ), um dos candidatos, que sempre lidera a prova por 24,5 quilômetros. Mas, no cone final, Dario dá o impulso: ele lança um foguete, passa o francês em velocidade dupla e o vence por 1`2. Medalhista de bronze para o húngaro Petr Galic às 5h02’35” 40. 7º lugar no último Matteo Forlan Blue às 5h02’53” 8.

Dario está acostumado a trabalhar duro: até alguns anos atrás, ele era um nadador honesto na Lynn Cup ou na Copa do Mundo, e agora é o número um do mundo. Seus gritos ao sair da água são uma espécie de libertação: "Esse suor está testando você física e moralmente. Tenho uma sensação de leveza e esta medalha é libertadora." Ele e Antonelli sempre acreditaram em nós: "Com meu treinador desde o início do ano, temos esse desempenho em mente. Eu cruzei a lua porque a corrida que eu queria fazer estava fora. Fiquei aos pés do meu francês favorito e sabia que tinha algo mais nos últimos cem metros – as primeiras palavras de Dario -. Não fiquei satisfeito, uma vez que cheguei lá, tive que aproveitar isso: é mesmo um sonho. Poucos são os que acreditaram em mim, e eu acreditei nele e conseguimos. Dedico esta medalha à minha família, ao Centro Desportivo do Exército, A Francisca, A todas as pessoas que tornaram este sonho possível. Há também muita raiva, alegria e sofrimento na medalha."