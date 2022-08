UEFA Champions League: Benfica e Maccabi Haifa vencem

Na última ronda de qualificação, os portugueses venceram o Dínamo de Kyiv por 2-0. Os israelenses venceram por 3 a 2 a equipe do técnico Dejan Stankovic, e um empate negativo entre Karabag e Victoria Plzen.

O Dínamo Kyiv vai precisar deste feito para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Em Lodz, aliás, o Benfica não deixou saída para os ucranianos, reelaborando entre a ausência (sobretudo o não qualificado Sidorshuk) e a partida, condicionada à passagem do tour. Em Haifa, uma troca de gols entre Maccabi e Stankovic Red Star. No longo prazo, a equipe israelense vence (3 a 2), tem a última palavra e joga a classificação começando com a vantagem, ainda que insignificante. Uma emoção completamente diferente na partida que abriu o programa do dia, entre Karabagh e Viktoria Plzen, que terminou sem gols.

Dínamo Kyiv – Benfica 0-2 – Não há história sobre o Dínamo Kyiv, que desmaiou sob os golpes do Benfica e já estava a meio metro da Liga dos Campeões. A posição do português é agressiva desde o início e de facto o jogo foi desbloqueado aos 9 minutos: no final de uma boa jogada da esquerda para a direita, João Mário aposta em Gilberto a acertar Bochchan no canto mais próximo beneficiando os visitantes. Tsygankov tenta o melhor que pode, primeiro com o pé esquerdo ligeiramente inclinado (11′) e depois com um golpe à distância terminando a poucos centímetros do eixo (34′). No meio é um bom final de João Mário para voltar, mas a bola não está girando o suficiente. No entanto, a pressão ainda é muito alta e recompensada pelo Benfica aos 37 minutos: passe de Tsygankov é cruzado, Neres interceptou a bola e chegou a Ramos que não se permitiu dizer duas vezes, assinando a dobradinha. Antes do intervalo, a equipe de Schmidt também busca o nocaute, e Neris se aproxima de um canto apertado, mas não emoldura o espelho aos 42 minutos. A velocidade cai drasticamente no segundo tempo, em uma situação perigosa que temos que esperar o intervalo com o substituto Karavajev, que primeiro foi bloqueado por Valchodimos, depois tentou novamente de fora da área aos 81 para encontrar a oposição do goleiro novamente. READ Inacreditável Sergio Ramos, pode deixar o PSG em janeiro

Maccabi Haifa – Estrela Vermelha 3-2 – O show não estava ausente em Haifa. No primeiro tempo de ambas as equipes, a largada foi a favor do Maccabi, que pegou mais bola e assumiu a liderança na primeira posição favorável. Excelente inspiração de Navi na direita, Piero recebe no centro da área e gira para a rede aos 18. O Estrela Vermelha treme e se reequilibra aos 27: Katay tenta deduzir da borda, na pista é Pesic cujo desvio é a chave para manter Cohen fora de ação. As duas equipes se enfrentam abertamente, os sérvios elevam o centro de gravidade em relação ao início da partida e o retorno é servido aos 39 minutos, quando Bockari corre uma bola fora da área e serve o impulsivo Kanga, que está localizado. Meticuloso o suficiente. Os israelenses pareciam chateados, mas no início do segundo tempo houve um empate. A assinatura ainda é de Piero, que mergulha no cruzamento de Hazeza da esquerda e desliza Burgan (51). Ainda não acabou, porque o ímpeto também leva a uma contra-ultrapassagem aos dez minutos: Hazeza inicia a batida e sucumbe a Sherry na entrada da área, que tem tempo de checar e colocar a esquerda no canto. Red Star corre para a frente, mas não consegue orquestrar um plano de ataque eficaz e McCabe defende o sucesso sem muita dificuldade.

Karabag – Victoria Plzen 0-0 – Em Baku pouca emoção e nenhum golo, entre os campeões do Azerbaijão e os campeões da República Checa, a partida foi disputada sobretudo pelo Karabagh, em que o Viktoria Plzen mostrou muito pouco atacante, e as chances são quase todas para os azeris. o primeiro aos 6′, quando Jankovi coordenou para chutar rápido, mas o chute saiu abafado e Stanek sem dificuldade; Mesma conclusão no outro tempo para o chute de fora do Bocha (22′). No confronto direto ele tem o melhor gol do jogo aos cinco minutos: bom em escorregar na brecha deixada pela defesa adversária e no confronto direto com o goleiro, ele busca a diagonal sem ângulo suficiente, fazendo com que ele recuse . Na parte final, também há tempo para experimentar o She-Dive, que está longe de ser irresistível. Voltando dos vestiários, Viktoria Plzen pressiona melhor, Qarabag perde velocidade e a manobra não produz nenhum ataque interessante. Não surpreendentemente, o único evento digno de nota foi um chute de fora da área para o cruzamento do gol, mas Ozubic não lidou com Stanek, que frustrou a ameaça e salvou o placar. READ Jogos do Mediterrâneo 2023, grupos de esportes coletivos a serem determinados. Adversários da Itália - OA Sport

17 de agosto – 23h06

© Reprodução reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”