Inter, não só Akanji e Acerbi na defesa: ‘Esses dois nomes também estão aparecendo’

Primeira escolha Manoel akanjia alternativa de baixo custo para Francesco Imaturo, mas não só. O Inter olha em volta para dar a Simone Inzaghi vice de Vrij na defesa, e mais dois nomes aparecem para a defesa. falando sobre isso hoje Calciomercato. comque mede a posição:Quanto a Akanji do Borussia Dortmund, nenhum desenvolvimento era iminente, já que o clube alemão, apesar do prazo de 2023, sempre pede 20 milhões para vender e não abriu para renovação para facilitar um empréstimo com direito a resgate. A Acerbi poderia se libertar da Lazio na ausência do meio ambiente, mas não será fácil fazer face às despesas no nível de participação (2,3 milhões para os próximos três anos é o acordo atual com Lotito).