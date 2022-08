West Ham vence Sakaka, bom Villarreal

Desafios da primeira rodada Apresentações Liga da Conferência 2022/2023 Marcou a noite de quinta-feira, 18 de agosto. Muitas bandas famosas apareceram, as perspectivas mais convincentes e não decepcionantes, enquanto algumas eram fracas. Entre estes últimos há definitivamente Slavia Pragaum famoso clube tcheco derrotado do exterior raku por 2-1; Os poloneses, com López e Theodor no gol aos 61 minutos, estavam determinados a resistir aos adversários mais citados, atestando a maior virada do dia. Também dura derrota para Basileia, contornada CSKA Sofia Na Bulgária: autogolo de Sergio Lopez aos 70 minutos. Sucessos esperados e relevantes, por outro lado, de Villarreal E a West Ham; Os espanhóis domadosHajduk Split em casa 4-2, com Morales (autor do prop) e Moreno, com um objetivo especial de Livaja para definir o poker ‘amarillo’. Os britânicos, por sua vez, superaram os dinamarqueses Viborg através do resultado 3-1; Um trio de londrinos marcou os gols de Scamaka, ex-Sassuolo, Bowen e Antonio. Além disso, os holandesesEzz Alkmaar Dentro de paredes amigas: eloquente 4-0 contra o Gil Vicente; A prática já estava fechada à custa dos portugueses com redes cruciais de De Wit, Lahdo, Pavlidis e… novamente De Wit.