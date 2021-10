Eto’o, palavras do ex-atacante do Festival de Esportes

Samuel Eto’o falou ao vivo no Festival de Esportes de Trento: Aqui estão seus comentários

Samuel EtoO ex-atacante camaronês, falando ao vivo no palco festival de esportes:

clássico – “Ninguém olha se Cristiano Ronaldo ou Messi está jogando, eles dependem de seu time favorito para vencer. Fui eu que joguei, sei que é a melhor partida do mundo, mesmo que não tenha jogado a final do Mundial. Barcelona x Madrid merece mais do que a final da Liga dos Campeões, o Barcelona começou mal, mas é um desafio único. Os jogadores devem aproveitar para começar a temporada, e devem entender que pode chegar a 6 pontos: as três vitórias mais o momentum. ”

Campeonatos – “Temos que chegar a um acordo com todas as ligas, sejam elas da Itália ou da África. Todos nós vivíamos as partidas do campeonato no sábado ou no domingo. Quando você se torna um campeão no final da temporada, fica feliz por seus esforços serem recompensados. Claro que a Champions League dá prestígio, mas o que nos faz viver são as ligas ”.

mundo binário – “O que é bom para o futebol será bom para o futebol. Se os jogadores e as principais ligas veem a mudança como boa, devemos pensar a respeito. Portanto, deixe os presidentes dos torneios pararem e pensarem no melhor para os jogadores ”.

Campeões – “Eu sofro pelo Barcelona, ​​quem o ama está passando por momentos difíceis. Vai ser difícil aceitar o fato de que podemos realmente sair em grupos, mas espero que isso não aconteça e depois do jogo 24 tomaremos um novo caminho. Por causa do modelo aplicado, o Barcelona mostrou seu melhor nas semifinais. Espero que os meninos também tenham sorte para que tudo corra bem. Quanto aos outros times da La Liga, não tenho dúvidas de que pelo menos chegarão às quartas de final. ”

Inter Del Triple – “Quando assinei o contrato, disse que ganharíamos a Champions League em dois anos, no máximo. Tínhamos uma equipe de wrestlers, com um treinador único que entendia perfeitamente cada jogador e combinava tudo na perfeição. Se você for rever o retorno com o Barcelona, ​​é claro que a sorte também está perdida. Mas merecemos o que demos ao longo do ano. ”

Hoje – “Ele pode voltar a ganhar o campeonato e espero que aconteça. A equipe pode vencer, mas o importante é lutar e nunca desistir ”.