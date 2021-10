Bilhetes para a temporada de Roma, começamos amanhã às 11: aqui estão os preços e informações úteis

Assinaturas Roma – para se apaixonar novamente! É um clipe de “Voglia di squeeze a bit”, um dos refrões mais queridos da torcida da Roma, para acompanhar o retorno dos detentores de ingressos para a temporada ao Estádio Olímpico! A partir de 14 € por jogo, 17 jogos estão incluídos no bilhete para a temporada 2021-22 (15 jogos da Serie A, mais os dois jogos restantes da fase de grupos da UEFA Conference League). Aqui está o comunicado de imprensa de Roma Com todos os detalhes úteis.

Quando você compra sua assinatura?

Os ingressos para a temporada estarão à venda na segunda-feira, 11 de outubro às 11h.

Renovação da inscrição

Até às 11h de quinta-feira, 14 de outubro, os titulares dos bilhetes para a temporada da Serie A 2019-20 poderão renovar o seu bilhete para a temporada, confirmar o seu lugar, se disponível, ou escolher um novo lugar (também nos outros setores).

Nova assinatura

Em conjunto com a preferência de ingressos para a temporada 19-20 da Primeira Divisão, será possível adquirir imediatamente um novo ingresso de temporada nas vagas gratuitas. A partir das 12h de quinta-feira, 14 de outubro, todos os assentos não confirmados serão liberados pelos assinantes e disponibilizados para compra.

Onde posso comprar?

Online: evite as filas! Renove ou adquira sua nova assinatura do conforto de seu computador e / ou smartphone. A partir desta temporada, será possível renovar até no máximo 4 assinaturas ao mesmo tempo com a nova função multipagamento e também pode pagar com cartão de crédito e PayPal, e, completamente novo, por transferência bancária online.

Estádio Olímpico: Para facilitar a compra, o Clube de Roma anuncia a abertura de um ponto de venda para o estádio, no início do Viale delle Olimpiadi (Horário: Segunda a Domingo 10:00 – 13:00 / 14:00 – 19:00)

Contact Center da AS Roma (apenas para compras 100% deficientes / deficientes e bilhetes de empresa) – tel. 06.89386000 (Seg-Sex, 9h30-18h30).

os preços

curva 235 EUR você sul A 325, Party Tipper Nord A 355, Bartery South Tiber A 425, Grandstand Tibre Sul e Norte cerca de 500 euros, meio do alto Tibre Em 629, enquanto Monte mario Vai custar 689 euros.