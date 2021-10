Liga das Nações 2021, França-Espanha 2-1: Benzema e Mbappe – Esportes – Futebol

Milão, 10 de outubro de 2021 – Não Liga das Nações 2021 se ele ganhar França, que se estende em San Siro até Espanha Com uma pontuação de 2-1. Uma vitória no retorno à minha comunidade under no segundo tempo por causa de um gol Oyarzabal. Benzema Demora um minuto para reequipar com um excelente tiro com o pé direito, antes de finalmente pegar a cadeira MbappeCujo gol merece o troféu. A Transalpines tornou-se assim a segunda selecção nacional a entrar no quadro de honra da competição após a vitória de Portugal em 2019.

Novidades de cada lado

nada Coelho Para a França, com a equipe da Juventus, positiva para o Covid: no lugar, é para cima chomini. Outra novidade em relação à semifinal contra a Bélgica é a inclusão na defesa Kimpembe. Também na Espanha, há duas mudanças: Garcia NS Rodri Um favorito sobre Pau Torres e Koke, respectivamente. Dos blocos separa melhor a seleção que é orientada por Deschamps, que se tornou perigoso aos 5 minutos com Benzema (que ainda assim largou em posição irregular), é bom no salto de Unai Simon, mas um cruzamento no meio foi neutralizado por um pontapé de canto da defesa ibérica. Depois de escapar do perigo, as Fúrias Vermelhas se reorganizaram e assumiram o controle da partida, controlando a posse de bola da mesma forma que fizeram com a Itália.

Poucas emoções

Porém, ao contrário da partida contra os Azzurri, desta vez Ferran Torres e seus companheiros não encontraram espaços para prejudicar a defesa adversária. Por seu lado, a selecção nacional teve dificuldades em atravessar os Alpes para chegar perto do golo de Unai Simon, que esteve basicamente inactivo nesta primeira parte, tal como o seu companheiro de equipa francês. Antes do segundo tempo, Galette Varane perdeu, lesionado: Dento Upamecano. Não há sentimentos, nem conclusões para marcar, então aos 45 minutos o placar é 0-0.

Pergunta e resposta

O texto da correspondência não muda na abertura da segunda fração. A partida ainda está muito equilibrada, mas sem os solavancos. Pelo menos até 63 minutos, quando Theo Hernandez Dá um passo para longe da vantagem: o placar está impresso no travessão, sem cruzar a linha de gol. depois de um minuto, Oyarzabal Fugindo fundo, Opicano tropeça e atinge o atacante espanhol Lloris com o pé esquerdo. Este é o golo que estraga o jogo, pois aos 66 minutos Benzema Com a mão direita, ele traça um caminho imparável para Unai Simon. Dois minutos se passam e Mbappe Ele teria tido a bola para ultrapassagem, mas um passe com Unai Simon fora das rolagens acaba um pouco alto.

Mbappe decide que

O campeão do PSG não se enganou aos 80 minutos, quando – apanhado por Theo Hernandez – Bard Unai Simon após alguns blefes. Chen La Ruga ataca o empate e aos 88 minutos, a intervenção Loris No tiro brilhante de Oyarzabal. A França levantou a barreira defensiva e aos 94 minutos voltou a agradecer a Lloris, que passou um remate de Yeremi Pinault. Este é o último perigo para os transalpinos, que podem comemorar a vitória após seis minutos de recuperação.

Viver a vida de novo

placar

Espanha (4-3-3): Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso, Jaffe (30 ‘St. Cook), Busquets, Rodri (40 Fornals), Sarabia (16’ Saint-Jeremy-Pino), Ferran Torres (40 ‘).’ São Merino ‘), Oyarzabal. (1 De Gea, 13 Sanchez, 3 Pau Torres, 4 Inigo Martinez, 6 Brian Gil, 10 Sergi Roberto, 14 Reguilon, 15 Pedro Borro) Todos: Luis Enrique.

França (3-4-1-2): Lloris, Conde, Varane (43 pontos Obikanu), Kimpembe, Pavard (34 minutos Dubois), Pogba, Chuamini, T. Hernandez, Griezmann (47 ‘St. Veritut), Mbappe, Benzema . (16 Costelle, 23 Minyan, 9 Martial, 11 Diaby, 13 Guendouzi, 20 Ben Yedder, 21 El Hernandez). Todos: Deschamps.

Árbitro: Taylor (Inglaterra).

Objetivos: Em St 19 ‘Uyarzbal, 21’ Benzema, 35 ‘Mbappe. Cantos: 7-5 para a Espanha. Tempo de lesão: 2 ‘e 5’. Inscritos: Pogba, Conde, Laporte, Mbappe devido ao jogo ruim. Espectadores: 30.000.

Leia também: Novo recorde de Ronaldo