Inter Market, Antonio Conte Perigo: ele quer um grande nerazzurri

A chegada dos novos proprietários sauditas Newcastle Ele gerou uma série de boatos no mercado, que também interessam às empresas italianas. De acordo com rumores relatados pela Tuttosport, o clube inglês movido a óleo busca reforços de alta qualidade. Já em janeiro E terá como alvo, entre muitos outros nomes barulhentos, o meio-campista tambémInter Marcelo Brozovic.

O jogador croata é Vencimento do Contrato Com o clube Nerazzurri no final da temporada e o acordo para renovação Ainda não encontrado: O Magpie estará pronto para se inscrever, enviando um arquivo maior compensação Daquele proposto pelo Inter, ou um contrato de quatro anos no valor de 6 milhões por temporada.

Além disso Newcastle Em junho, ele pôde contar com outro fator para impressionar o jogador: Antonio Conte. O treinador do Lecce está suspenso após adeus a internetMas ele esta pronto para voltar Liga Premiada Se ele foi apresentado por Newcastle altura do chão.

No entanto, eles vêm de Milão sinais tranquilizadores Da vizinhança de Brozovic: A prioridade do jogador será Para ficar no Inter. Na Itália, Brozovic alinha com Simon Inzaghi Ele é o proprietário indiscutível e a família agora está perfeitamente instalada em Milão.

Em suma, os rumores da Inglaterra não parecem incomodar o jogador, e Reunião de quinta-feira Entre seu pai e seu agente Evan e os gerentes dos Nerazzurri também podem chegar a um acordo para a próxima temporada. No entanto, o Inter deve fechar rapidamente: Marotta Ele vai propor um bônus de € 6,5 milhões por quatro anos para persuadi-lo a assinar e vincular seu futuro a Biscione.

OMNISPORT | 2021-10-11 11:04