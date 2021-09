Milan, do mergulho de Welbeck ao gol anulado de Casey contra o United e o “infeliz” Cacher: UEFA, chega! | primeira página

Conforme evidenciado pela criminologia, Três provas provam isso. E se as pistas chegarem a quatro ou cinco, a evidência é certa e firme. Nos últimos anos, Desde que Silvio Berlusconi se despediu da presidência, o Milan não tem tido sorte na Europa, enviando árbitros da UEFA. Para dizer o mínimo. Ontem à noite quem estava em San Siro pôde comparecer Uma das piores tendências de corrida dos últimos 20 anos, na partida que os rossoneri perderam sem merecer contra o Atlético de Madrid: uma das partidas mais incríveis Desde a época de Byron Moreno, Por ocasião da Copa do Mundo de 2002 na Coréia e no Japão, quando o equatoriano apitou em uma viagem à Itália com um árbitro malvado.

O padre Schiagorato e seus erros de março – Ontem à noitePara Cakir, o Turco, o treinador que pisca para os poderosos e que já causou danos massivos à Juventus e à Roma, Ele se tornou o protagonista final. Não somente O polêmico duplo amarelo de Casey ou a inexistente grande penalidade concedida ao Madrid aos 97 minutos, após dois minutos de Var. alucinações, em contato direto com Mo’awedun apitou até agora apenas duas partidas internacionais, um amistoso entre times africanos do segundo andar e uma partida de qualificação para a Liga de Conferências.: mas em geral uma tendência étnica, nas palavras de Bewley, “Na dúvida, ele sempre se inclinava para o lado” É aquele Pune episódios muito semelhantes de uma maneira diferente, Vir ram de paul em tonali, Nem mesmo punido com uma falta, ou O tiro descoordenado de Marcos Llorente na área do Atlético, Que o jogo nem parou. Palavras de Simeone No final da corrida, passaram com grande sinceridade o que foi um verdadeiro desastre do apito turco.

Da jornada de Welbeck ao alvo cancelado de Casey – Em geral, porém, se vocêUma revisão dos últimos anos do Milan nas competições europeias, entre a Liga Europeia e a Liga dos Campeões, Percebemos que algo está errado: Erros importantes, muitas vezes decisivos Por árbitros: começando de Arsenal – Milão de 15 de março de 2018, O retorno da 32ª rodada da Liga Europeia, após alguns minutos o árbitro apontou para o árbitro Pênalti por suposto caso entre Ricardo Rodriguez e Danny Welbeck, nada responsável por um erro. persistência com Manchester United – Milan em 11 de março de 2021Primeira mão das oitavas de final da Liga Europeia, aos 11 minutos Uma meta VAR foi anulada devido ao suposto controle de braço de Frank Casey. Assistido e revisado, não parece nada disso

Temas Athena e FFP “divirta-se” – Também há que mencionar O último desafio de grupo da Liga Europeia de 2018, Quando você está no jogo de Atenas Contra o Olympiacos, os gregos recebem a penalidade menos duvidosa, por falta de Abate sobre os Torosids, também neste caso certamente perto da inexistência. Além desses loops de campo, eles devem ser levados em consideração Exclusão das Copas da Europa para a temporada 2019/2020, após evolução da situação financeira limpa: Um dos poucos clubes que tem que sofrer Proporcionar à UEFA, que muitas vezes finge não ver ou escolhe não ser penalizadaNS.

De Collina a Rossetti, designers italianos da UEFA – O paradoxal é que O designer da UEFA é agora o italiano Roberto Rossetti, e depois disso, Até 2018, o italiano Pierluigi Collina. Pode ser que o IFAB revise, analise e explique a sequência de episódios contra o Milan, mesmo que se trate de uma utopia.: Até agora, o Troféu dos Erros que ele tem experimentado definitivamente atingiu o pico.

@ TheDigio89