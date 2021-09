Campeão Ronaldo empolgado após o recorde: ‘Eu sabia que ia marcar’

É o jogador mais decisivo a partir dos 90 minutos. Também era esperado. O 95º gol de Cristiano Ronaldo permitiu que o Manchester United derrotasse o Villarreal até o último suspiro em Old Trafford, depois de ter sido prejudicado e arriscado na classificação do Grupo F da Liga dos Campeões. Mas o português, que se cimentou nas redes sociais (“Está tudo em aberto e pensamos que podemos ultrapassar a virada. É por isso que estou de volta: porque tenho saudades deste clube, aqui fiz história e quero fazê-lo de novo “) tinha a certeza de que iria marcar esta noite. onde estabeleceu o recorde de participações na competição, uns bons 178. O que foi revelado pela ex-bandeira dos Red Devils, Rio Ferdinand, no final do jogo contra os“ amarelos ”Submarino:“ O Cristiano escreveu-me esta noite, dizendo: “Não joguei bem, mas sabia que ia marcar”.

Ninguém é tão decisivo quanto um CR7 após 90 ‘.

Para a ex-Juventus, foi o 12º gol de sua carreira na Liga dos Campeões aos 90 minutos, o dobro de Lionel Messi (6), enquanto nenhum jogador marcou mais de três gols de recuperação na história da competição. “Ronaldo – explicou Ferdinand – sempre dá aquela sensação de relaxamento. Foi a coisa mais importante do nosso time, o United. Quando você estava sob pressão e via o tempo passar, não entrávamos em pânico. Fomos muito consistentes, porque nós pensei que as oportunidades viriam. “

Solskjaer: “Quando você tem, sempre há uma chance”

Até Solskjaer no final do jogo deu um impulso aos portugueses ao comparar o jogo contra o Villarreal com o jogo de qualificação de Portugal para a Copa do Mundo contra a Irlanda no início deste mês. “Quando você tem o Cristiano em campo, você sempre tem uma chance. Ele é muito bom na frente do gol e tem impacto em todos: na torcida, nos jogadores e em todo o clube. Ele fez isso várias vezes. Quando eu vi ele contra Portugal contra a Irlanda há um mês, ele falhou um pênalti e nunca tocou na bola. ”Outro, em seguida, fez dois grandes chutes nos minutos finais. É o que tem feito ao longo de sua carreira. Ele está sempre no coração do jogo, mesmo que não pareça. Vi a forma como ele se preparou para este jogo. Teve duas oportunidades e meia e não estava nervoso. O campeão O verdadeiro continua calmo, sabendo que a próxima oportunidade virá . ”