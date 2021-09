ATP 250 Sofia: Sener começa a defesa do título em 2020 ao derrotar Gerasimov em dois sets

Jannik Sinner, Herói de Sofia 2020

Boa entrada no ATP 250 em Sofia para Jannik Sinner. O campeão azul no campeonato búlgaro venceu o bielorrusso Igor Gerasimov por 6-2, 7-6, com um desempenho decente e às vezes excelente no primeiro set. Alguns altos e baixos, mas é bom para cancelar os primeiros sete pontos de quebra permitidos. Com uma nona partida ruim no segundo set, ele desistiu de sacar, mas foi imediatamente bom contra o adversário. Entramos no tiebreak, depois de não converter dois match points (um mal desperdiçado). No “play-off”, Sener é quase perfeito, que assim entra nas quartas-de-final, onde enfrentará o australiano Duckworth.

Havia expectativa para a partida de Yannick. Ele não joga há algum tempo desde o Aberto dos Estados Unidos. A corrida de 2021 é muito interessante, a chance de entrar na primeira edição das Finais ATP em Torino este ano é tangível, mas você tem que marcar pontos nas últimas semanas da temporada, precisa jogar bem desde já. Sinner mostrou um desempenho decente no tênis hoje, forte na liderança e excelente na defesa. Alguns altos e baixos e, acima de tudo, ainda há muitos erros de forehand e o primeiro saque não dura. Mas para a volta ao campeonato, o desempenho não foi ruim.

Blue parecia em excelentes condições físicas. Rápido, intenso e muito rápido para defender as bolas nos escanteios, retornando as bolas longas e depois recuperando de forma rápida e equilibrada o centro do campo. O backhand na pressão era muito bom, mas no geral o azul parecia mais alto do que Gerasimov no intercâmbio. O bielo-russo resistiu, correu rápido, mas o chute de Jean forçando um chute de backhand trouxe grandes divisões.

No primeiro set, apesar de ter poucas faltas e 5 break points, ele se agarrou a tudo, jogando bem, entre saques precisos e trocas feitas com um tempo bom, intenso e preciso. O primeiro passe vazio veio quatro vezes por segundo: ele sacou enviando seu oponente por 5 a 4, mas sua reação imediata foi um bom sinal de força. Ele respondeu bem, pressionou muito, o que levou Yegor a cometer erros.

Afinal, Gerasimov sofreu grande parte da partida com a influência do azul. Igor era muito curto para driblar, marcou pouco para responder e se posicionou muito longe para conter a pressão de Yannick, permitindo muito espaço para se defender, perdendo a maioria das trocas de ritmo.

A primeira transmissão do Sinner é notada com um movimento curto e bastante dinâmico, com uma ligeira modificação. Para ser verificado na próxima partida.

Bom jogo para Blue, que enfrentará Duckworth amanhã. Um adversário completamente diferente, que corre e atira, sem medo de trocar de ritmo.

Marco Mazzoni

Relatório de partida

Jannik Sinner começa sua primeira partida como atual campeão em Sofia sacando. Troca longa, Azul vence movendo Gerasimov e o leva para a falta no backhand. O campo não é muito rápido, enquanto o bielorrusso prefere um a dois. Ruim com o backhand de Janek neste início: um golpe curto, punido por uma longa sequência de rebatidas do oponente; Portanto, um erro não intencional. 15-40, imediatamente dois pontos de interrupção para defender. Ele se salva servindo, um segundo muito carregado da direita e um ás da esquerda. Lento para desativar Sener, surpreso por uma reação profunda, mas não excepcional, concedendo seu terceiro ponto de ruptura. Ele empurra com o forehand e com os pés na quadra ele toca uma bola curta vencedora, OK Jean. 6 minutos, 3 pontos de parada, 1 a 0 parada errada. Gerasimov pelo serviço. Não afeta o primeiro, ele troca, e o pecador afirma que sua essência está em progresso. Com amortecimento de desligamento de pressão suave, o azul sobe 0-30. Bad Yegor sob a rede, com uma mão zero, toca uma bola que desviou para fora da barra, mas é jogável. 0-40, três pontos de interrupção para Janek. Erro duplo !? Falso intervalo, 2-0 à frente. O bielorrusso tem dificuldade óbvia em administrar a troca com o backhand, Yannick sabe disso e os martelos, serviços e direitos estão todos na esquerda. 3-0 Sinner marcou parcialmente 10 pontos para 0 depois de eliminar seu terceiro break point. Gerasimov interrompe a seqüência de derrotas aos 11, graças a um bom saque, mas ainda luta para conter o ritmo da bola azul. Ele está muito longe e seus motivos não são fortes. Aos 15-30, Igor finalmente encontra o melhor primeiro saque e fecha com um ás, 1-3. Yannick está muito solto, ele bate do meio do campo e fecha o adversário pela esquerda e depois desliza para o canto exposto com um backhand, ele agora é poderoso e eficaz. 4.1 A falha está no controle completo da central neste ponto. Na sétima entrada, o Sinner começa mal, uma falta e uma falta dupla. 0-30. O primeiro não vai, uma chance para Yegor. Atirando em um par de grandes reflexos azuis, Gerasimov se defende com as unhas, mas não o suficiente. Mas de 15 a 30, a fita complica o caminho de Jannik, que comete um erro de antemão. 15-40, mais dois pontos para defender o Sinner. serviço perfeito e direito de primeiro cancelamento; Que risco por segundo … toque com a direita e encontre uma pitada da linha com uma longa linha da esquerda. paridade. Com uma boa defesa, Sener lidera por 5-2. Ele voa de 0-30 em resposta a Jannik, depois de 30-40 com falha dupla. É o primeiro ponto de ajuste. Gerasimov ataca, mas Yannick encontra um backhand muito apertado e vence. A foto mais difícil e bonita do grupo, bem no ponto definido. 6-2 Wrong Set dominado em trocas e Janek é muito bom em recusar 5 break points permitidos.

O segundo set, Yannick decola. O primeiro não vai, Gerasimov empurra forte, mas a defesa do azul é eficaz. Aos 15 anos, ele venceu sua primeira partida, por 1-0. Em vez disso, ela é a primeira bielorrussa a não trabalhar tão bem quanto nos melhores dias, trocando “muito” pelo seu gosto. Ele tenta atacar Igor, mas os transeuntes de Sener são complicados de repetir. Com coragem, Igor empurra e lidera por 1-1, mas em resposta ele não consegue impressionar. No terceiro jogo um monte de erros, vai para o mérito. Outro tiro ruim com a mão direita na rede custou a Yannick seu sexto break point na partida … Blue salvou novamente, com cautela na arremetida. 2-1 errado, perfeito até agora em rejeitar todos os pontos de interrupção. Agora o grupo está avançando rapidamente em jogos de serviço, o azul bem com o primeiro. Na sexta partida, ele rola em uma boa velocidade e Gerasimov chuta de longe com um backhand, 15-30. Então, aos 30 anos, ela paga todos os pecadores e seus ataques. 30-40, a primeira quebra de bola do grupo para o azul! Egor o cancela com um forte primeiro golpe para fora. Com o serviço, o bielorrusso chega a 3 pontos. A qualidade do segundo saque de Jannik foi excelente: a bola carregou rapidamente e por um longo tempo. Já vimos no US Open muitos serviços como este, e hoje até o primeiro parece “melhorado” na mecânica, mais fluido e mais curto no movimento, ainda não entrando constantemente. Entre o primeiro e o segundo, quase não houve troca no sétimo jogo, 4-3 falho. Gerasimov também está indo bem agora, mas é difícil responder. No nono jogo, Sener “sai do nada”. Dois erros de forehand, aqui 15-40, mais dois pontos de quebra para o bielorrusso. exclua o primeiro com um sinal externo, min; Desiste por segundo (geralmente uma oitava), um backhand é rebatido e a bola dispara. Ele perde o serviço ao enviar Gerasimov para servir o grupo da frente por 5-4. A falta força grande velocidade por trás em resposta. 0-15. O mesmo filme no segundo ponto, grande pressão e 0-30. Gerasimov sente o momento, o primeiro saque não vai, mas uma falha dupla! 0-40, três bolas instantâneas contra quebra. Nada primeiro … Arrisca-se a loucura com Egor o segundo, aliás o primeiro, que continua em campo. Mas dois outros pontos de interrupção permanecem. Ele faz a troca e o primeiro a cometer erros é o bielorrusso. Ruptura errada, impacto 5 em tudo. O oponente culpa o momento, chuta e Yannick faz 6-5. Yannick responde, jogando contra o adversário que erra o backhand. 15-30, dois pontos fora do jogo azul. Ele atirou em Yegor pela direita e também jogou o bastão. Combinação errada de ponto duplo! Uma longa troca, desta vez Gerasimov agarrou e encontrou um belo cruzamento com o forehand. Ponto de partida dois … Yannick responde com um ardil, inverte a troca, mas perde um forehand de três quartos do campo, em uma bola que seu oponente não posicionou. Infelizmente, foi uma ótima oportunidade para fechá-lo. Vamos para o tiebreak, Sinner não especificou nos pontos finais, com o estigma daquela falta “fácil” de direita no momento crucial. TB “Jan” começa bem, serve e rebate com um forehand, 1-0. Então ele errou um cruzado de direita. Bella à frente de Igor, lidera por 2-1. Mais uma vez serviço e direito com defeito, 2 no total. Bom primeiro fora, 3-2 errado. Grande pressão com a direita azul, ele fecha o adversário no escanteio, avança e toca embaixo da rede. 4-2 voltas erradas. Com uma terrível falha dupla, Yegor dá o ponto 5-2 para o azul e agora está em serviço. Erro na troca “Janeiro” 5-3. Chega uma troca muito difícil, Gerasimov sofre, mas no final é ele quem comete um erro sob a pressão de Azul. 6-3, mais 3 pontos iguais para o pecador. Só a primeira boa resposta e mandando Yegor direto na rede. Vince Sener, amanhã nas quartas de final vai desafiar Duckworth.

Marco Mazzoni

[1] Yannick Sener contra [Q] Egor Gerasimov

ATP ATP Sofia Sener c. Sener c. 6 7 Герасимов Е. Герасимов Е. 2 6 Vencedor: Sinner J. serviço Desenvolvimento grupo 2 desempate 0 * -0 1-0 * 1-1 * 1 * -2 2 * -2 2-3 * 4-2 * 5 * -2 5 * -3 6-3 * 6-6 → 7-6 Герасимов Е. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Sener c. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Sener c. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Герасимов Е. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sener c. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40 A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 serviço Desenvolvimento grupo 1 Sener c. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Герасимов Е. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Герасимов Е. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Sener c. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40 A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4 Ases 2

2 erros duplos 4

54% (36/67) primeiro serviço 61% (39/64)

81% (29/36) pontos de primeiro serviço 69% de lucro (27/39)

58% (18/31) segundos pontos de serviço 36% (9/25) de ganho

88% (7/8) dos pontos de interrupção economizados 57% (4/7)

10 jogos de serviço jogados 10

31% (12/39) Pontos de retorno do primeiro serviço 19% (7/36)

64% (16/25) Pontos de Retorno 2º Serviço Ganhou 42% (13/31)

43% (3/7) pontos de interrupção convertidos 13% (1/8)

10 jogos de reviravolta jogados 10

(47/67) Pontos de serviço ganhos 56% (36/64)

44% (28/64) Pontos de Retorno Realizados 30% (20/67)

57% (75/131) pontuação total 43% (56/131)