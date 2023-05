Atletismo, Diamond League começa: Curley corre os 200m em Doha, observa Jacobs. Esperando por Andy Diaz

A primeira fase da Diamond League 2023 acontecerá na sexta-feira, 5 de maio, em Doha. A capital do Catar receberá a abertura da primeira arena internacional de atletismo, no confortável Qatar Sports Club (e não no Khalifa Stadium, palco da Copa do Mundo de 2019). alguém se prepara para ser Super desafio a 200 metroscom quatro superestrelas prontas para a batalha: The American Fred Curley (Campeão do Mundo dos 100m), Americano Michael Norman Canadense Campeão Mundial 400m André de Grasse (Campeão olímpico em meia volta de pista) Americano Kenny Bednarik (campeonato olímpico e prata nesta distância). Marcel Jacobs estará de olho em Fred Kerley, seu grande rival com quem vem brigando nas redes sociais nas últimas semanas.

No feminino, o destaque vai para a queima de fogos na distância de 100 metros: a jamaicana Sherika Jackson, detentora do título mundial em dupla distância, enfrentará a americana Chaikari Richardson (tempestade 10,57). Na distância média, destacam-se o queniano Faith Kipyegon (ouro olímpico e mundial), seguido do marroquino Soufiane El Bakkali (campeão olímpico na corrida com obstáculos) e do etíope Selemon Barega (ouro olímpico nos 10.000 metros) e o outro etíope Lamecha. 3000m Girma (recordista mundial em câmara).

Itália vai entrar Roberta Bruni E Emmanuel Emiji (recordista mundial sazonal do salto triplo). Ele também estará presente Andy Diazitaliano que ainda não recebeu o aval do Mundial de Atletismo para poder vestir a camisa azul: agora é apenas uma questão de tempo para o atleta cubano poder representar a seleção italiana em todos os aspectos .

Roberta Bruni participará da competição de salto com vara, na qual as seis primeiras colocadas disputarão a última Copa do Mundo(Americanas Katie Moon e Sandy Morris, australiana Nina Kennedy, eslovena Tina Sutije, grega Katerina Stefanidi, finlandesa Wilma Murto). Estreia ardente da Lazio, que detinha o recorde italiano de indoor (4,62) antes de lutar no Campeonato Europeu de Indoor.

Em vez disso, Emmanuel Emig se apresenta como o recordista mundial sazonal no salto triplo com 17,29 de nozes. Os azuis vão defrontar os melhores no panorama internacional, começando pelo campeão português Pedro Picardo (campeão olímpico, mundial e europeu), passando pelo burquina Faso Fabrice Xangou (recordista mundial interno) e pelo veterano americano Christian Taylor, bem como pelo chinês Zhou Yaming (bronze mundial) Cubano Lázaro Martinez (Campeão Mundial Indoor).

Ele também estará no jogo Temos Andy Diaz (membro do Libertas Unicusano Livorno): Suas atuações entrarão nas listas italianas de todos os tempos, mesmo que não pudesse competir como “azul”. A altura do atleta cubano é de 17,70 metros, Ela é a dona da Diamond League: a Itália quer sonhar com esse fenômeno, que sem dúvida almeja o sucesso e que já teve como alvo as Olimpíadas de Paris 2024.

Foto: La Presse

