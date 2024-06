MXGP, o desafio entre Prado e Gajser começa em Portugal com Herlings e Febvre ao fundo

Após uma pausa de uma semana, o Campeonato Mundial de Motocross de 2024 está de volta à ação. No caso do MXGP, temos pela frente um fim de semana de grande importância. Nós vamos correr Grande Prémio de Portugal, A quinta data desta temporada para a primeira divisão.

O cenário será o caminho Águedaonde enfrentaremos mais um desafio entre o atual campeão mundial, Jorge pradoE o resto do mundo. O espanhol da equipa Gaz Gaz chega a território português e continua a liderar a classificação geral com 219 pontos, contra 206 pontos de Thiem. Jasser Que, na última partida do Pietramorata, recuperou 4 pontos do jovem espanhol.

Os dois melhores da classe parecem prontos para lutar em um duelo interminável pelo título. Ou alguns outros campeões do MXGP também poderiam ser incluídos? Em terceiro lugar, por exemplo, encontramos o francês Romain Fevereiro -45 pontos do topo (mas com o sucesso da Corrida 1 em Trentino), daí Geoffrey Arenques Aos -55 anos, ele ainda sofre os efeitos de uma longa ausência por lesão em 2023.

De volta à Itália, veremos Mattia em ação Guadagnini,Evo Monticelli E Andréa Bonaccorsi O que na verdade sobe do MX2. No momento, nossos porta-estandartes ainda não brilharam nesta temporada. Poderá o palco português ser a oportunidade certa para a mudança?