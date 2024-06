Adversário, quando está jogando e onde pode ser visto na TV

Paris, França) – O caminho claro continua Jannik Sinner em Roland Garros. Retornou a campo após se aposentar do Madrid e retirou-se do futebol internacional italiano. O jogador sul-tirolês chegou às oitavas de final do Paris Slam, derrotando o russo Pavel Kotov, de 25 anos. (n.56 ATP), o número dois do mundo o derrotou em três sets (6-4, 6-4, 6-4), como aconteceu primeiro com o americano Eubanks e depois com o francês Gasquet na segunda rodada.

Roland Garros: próximo adversário de Sinner e quando ele jogará

a caminho de Cometa nas oitavas de final (Marcado para domingo, 2 e segunda-feira, 3 de junho, com programa e horários ainda não definidos) Ele estará lá agora Corentin Moutet é um francês canhoto de 25 anos (n.79 ATP) que venceu o austríaco de 28 anos em quatro sets Sebastian Aufner (n.45 ATP).

O malfeitor de Roland Garros: como acompanhá-lo na TV e ao vivo

As oitavas de final de Roland Garros com Jannik Sinner estarão disponíveis Ao vivo na TV No Eurosport 1 HD ou Eurosport 2 HD, ou transmissão ao vivo No Eurosport, Discovery+, SkyGo, Now e DAZN. O texto ao vivo também estará disponível no site Estádio Corriere dello Sport.

Pecado e precedentes com seus mortos

Sinner nunca conheceu o francês Moutet no circuito ATP. Portanto, esta será a primeira vez para ambos, já que o jovem de 22 anos do Tirol do Sul começa como grande favorito para a partida no saibro do Paris Slam.