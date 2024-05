Portugal é um dos favoritos à vitória

Numa mesa redonda em homenagem à conquista do título do Euro 2016, por ocasião da 18ª Conferência Internacional de Futebol, emUniversidade MaiaFernando Santos elogiou a força da seleção portuguesa e admitiu que está a “trabalhar arduamente para repetir” a vitória europeia liderada por Roberto Martinez, que se descreve como um “amigo pessoal”.

“Sempre disse que Portugal está a caminho da vitória, não estou a falar se esta equipa é melhor que a de 2016 ou não, mas Portugal sempre teve condições para vencer, e eles já tinham essas condições antes de eu chegar. “A única diferença é que agora eles podem vencer”, acrescentou. “Ele fez isso de novo, quando nunca tinha feito isso antes, porque nunca havia vencido”.

No entanto, o treinador, que se separou dos turcos do Besiktas no mês passado, lembrou que outras equipas têm ambições legítimas de vencer o torneio, colocando alguma cautela no entusiasmo português.

“Aposto em Portugal, claro porque é esse o meu desejo. Portugal tem boas condições para chegar lá, mas sempre teve, porque sempre teve grandes jogadores e grandes treinadores, mas quando se entra numa competição. assim, há muitos outros times que têm grandes treinadores.” “E grandes jogadores que querem vencer, mas apenas um time vencerá”.