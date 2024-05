Novo presidente do Inter, Oaktree sugere Kanu ou Katherine Ralph, mas…

Entre as opções que Oaktree considera para comandar o Inter está também a nomeação de um dos diretores do Fundo Califórnia.

“Entre as opções que Oaktree está considerando para chefiar o Inter está também a nomeação de um dos gestores de fundos californianos que acompanham de perto o caso dos nerazzurri: Catherine Ralph ou Alejandro Cano em particular conhecem bem o Milan e falam italiano fluentemente e isso também pode. ser uma solução temporária.”. É assim que começa o artigo do Tuttosport sobre os rumores sobre quem será o novo presidente do Inter depois de Stephen Zhang.

“No entanto, os líderes da Oaktree estão avaliando se é apropriado nomear Ralph ou Cano para esta função, que também são fundamentais para outros investimentos da Oaktree. Por esta razão, a ideia de identificar o sucessor de Stephen Chang no notário Carlo Marchetti, que se juntou ao To o Conselho de Administração Nerazzurri como parte da Oaktree em maio de 2021. Nos últimos três anos, Marchetti tem sido muito influente na atividade de controle em nome do credor de Chang, e a nova propriedade teria aceitado de bom grado Beppe Marotta como presidente interino em paralelo com a manutenção o cargo de CEO, porém prefere “Continuar como diretor sem alterações adicionais, conforme explicou há dois dias”.Depois acrescenta o Tuttosport. Nos vemos no dia 4 de junho, data da assembleia geral do Inter, para saber a solução.