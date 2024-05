Europeu sub-17, Portugal vence a Polónia e qualifica-se para as meias-finais frente à Sérvia

Portugal derrota a Polónia por 2-1 nos quartos-de-final do Europeu de 2024 Atualmente a decorrer em Chipre. No jogo, disputado na AEK Arena – Georgios Karapatakis, em Larnaca, assistiu-se ao sucesso dos portugueses, que avançaram duas vezes e chegaram merecidamente às meias-finais com muito jogo ofensivo, que se caracterizou por 22 resultados, 9 dos quais foram à baliza. .

Os jogadores da seleção portuguesa entraram em campo num 4-3-3 Com Ferreira D. Entre as traves, a defesa é composta por Motta E., Silva, Motta R. E Cunha, depois o meio-campo com Moura, Felicíssimo e Simões, enquanto Quinda, Silva G. E Dodo no ataque. A Polónia respondeu com 3-5-2 Com Gilin entre as traves, depois Kriegler, Potulski e Swiec na defesa, o meio-campo com Szczepaniak, Sarabata, Dziwiatowski, Adkonis e Mazurek, enquanto a dupla de ataque é composta por Pitoszewski e Ezounwan.

A partida começou com os portugueses aproveitando imediatamente. Depois de apenas 5 minutos, na verdade, é muito feliz Para quebrar o impasse com um gol de 1 a 0. A resposta da Polónia veio pouco depois da meia hora com um golo Izonwan Que fez o placar de 1 a 1 aos 34 minutos, após assistência de Potulski. No segundo tempo, Portugal marcou mais um gol, desta vez com um gol Maura R. Que marcou aos 59 minutos, com o placar de 2 a 1.

Neste momento, a Polónia e Portugal preparam-se para Semifinais Contra a Sérvia, que será disputado no domingo, 2 de junho, na Arena AEK “Georgios Karapatakis” em Larnaca.

