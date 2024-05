Recorde de patrulha em Roma, todas as estrelas estão presentes

Itália quer ser grande campeã do Europeu Atletismo 2024, que será organizado Em Roma, de 7 a 12 de junho. Bel Paese será representada por 116 Azuis (63 homens e 53 mulheres), o que é o recorde absoluto para uma prova continental. O DT Antonio La Torre selecionou uma equipe sênior que inclui quase todas as estrelas da ação italiana.

Presente dos campeões olímpicos de Tóquio 2020: Marcel Jacobs (100 metros), Gianmarco Tamperi (pulo alto), Antonella Palmisano (20 km caminhando), Filippo Torto, Fausto Desallo, Lorenzo Bata (4×100). Veremos na corrida também Leonardo Fabbri (Grande favorito no arremesso depois de uma medalha de prata no Campeonato Mundial Outdoor e um bronze no Campeonato Mundial indoor), Lorenzo Simonelli (Ambicioso cerca de 110 barreiras após a medalha de prata no Campeonato Mundial Indoor em 60 horas), Mattia Forlani (Entre os candidatos ao pódio no salto em distância após a medalha de prata no Mundial Indoor), Zainab Dosso (Novo a partir de 11.02 nos 100 metros e bronze mundial indoor nos 60).

Os defensores do título estarão Gianmarco Tamperi (também campeão mundial), Marcel Jacobs e Yaman Kripa (Mais de 10.000 metros, mas ele também tentará a meia maratona.) Também admiraremos outros grandes nomes como Larissa Iabichino (salto em distância), Catalina Ticosino (800 metros), Alessandro Sibilio (400 barreiras), Federico Riva e Pietro Aris (1500 metros), Francesco Fortunato e Valentina Trabletti (Campeões Mundiais de Revezamento de Caminhada), Ayomide Folorunso (400 barreiras), Nadia Pattocleti (5.000 e 10.000 metros), Daisy Osakwe (Lançamento do disco), Sarah Fantini (lançamento de martelo), Roberta Bruni e Elisa Molinarulo (salto à vara), Sofia Yaremchuk (meia-maratona).

Não faltam revezamentos ambiciosos, e a única ausência notável é Massimo Stano: o campeão olímpico de marcha atlética de 20 km se recuperando de uma lesão sofrida no Campeonato Mundial por Equipes. Abaixo está o quadro completo da seleção italiana para o Campeonato Europeu de Atletismo de 2024, agendado para Roma e autêntico aperitivo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Convocado para o Campeonato Europeu Italiano de Atletismo Roma 2024

macho

Chitoro Ali (100 metros)

Marcel Jacobs (100 metros, 4×100)

Matteo Melozzo (100 metros, 4×100)

Roberto Rigali (100 metros, 4×100)

Fausto Desallo (200 metros, 4×100)

Diego Aldo Petorossi (200 metros)

Filippo Torto (200 metros, 4×100)

Lorenzo Bennati (400 metros)

Ricardo Meli (400 metros, 4×400)

David Rey (400 metros, 4×400)

Eduardo Scotti (400 metros, 4×400)

Luca Cito (400 metros, 4×400)

Simone Barontini (800 metros)

Francesco Bernici (800 metros)

Catalin Ticosino (800 metros)

Pietro Ares (1500 metros)

Osama Maslak (1.500 metros)

Federico Riva (1500 metros)

Elias Aouani (10.000 metros)

Iêmen Kripa (10.000m, meia maratona)

Francisco Guerra (10.000 metros)

Ahmed Wahda (10.000 metros)

Pietro Riva (10.000 metros, meia maratona)

Luca Orsano (10.000 metros)

Hassan Fofana (110 barreiras)

Nicolo Giacalone (110 barreiras)

Lorenzo Simonelli (110 barreiras, 4×100)

Giacomo Bertoncelli (400 barreiras)

Mario Lambroghi (400 barreiras)

Alessandro Sebellio (400 barreiras, 4×400)

Yassin Bouyeh (3.000 sebes)

Alaa Al-Zaghlami (3.000 sebes)

Osama Al-Zaghlami (3.000 sebes)

Marco Fasinotti (salto em altura)

Manuel Lando (salto em altura)

Stefano Sutil (salto em altura)

Gianmarco Tamperi (salto em altura)

Simon Bertelli (salto com vara)

Cláudio Stichi (salto com vara)

Mattia Forlani (salto em distância)

Karim Hatem Mersal (salto em distância)

Filippo Randazzo (salto em distância)

Tobia Bucci (salto triplo)

Andrea Dalavale (salto triplo)

Emmanuel Ehimeji (salto triplo)

Lorenzo Del Gato (arremesso de peso)

Leonardo Fabbri (arremesso de peso)

Zain Wire (arremesso de peso)

Alessio Mannucci (lançamento de disco)

Johannes Chiappinelli (meia maratona)

Ayoub Feniel (meia maratona)

Daniele Meucci (meia maratona)

Pasquale Silvarolo (meia maratona)

Andrea Cozzi – 20 km a pé

Francesco Fortunato (20 km a pé)

Riccardo Orsoni (20 km a pé)

Lorenzo Bata (4 x 100)

Marco Ricci (4 x 100)

Vladimir Skitis (4×400)

Lapo Biancardi (4×400)

Brian López (4×400)

Dario Dester (decatlo)

Lorenzo Naidone (decatlo)

feminino

Anna Bongiorni (100 metros, 4×100)

Zeinab Dosso (100 metros, 4×100)

Dalia Kadari (200 metros, 4×100)

Irene Siragusa (200 metros, 4×100)

Alice Mangione (400 metros, 4×400)

Anna Polinari (400 metros, 4×400)

Giancarla Trevisan (400 metros, 4×400)

Elena Bello (800 metros)

Eloísa Cuero (800 metros)

Ludovica Cavalli (1.500 metros)

Visto Sentaihu (1500m)

Marta Zenoni (1.500 metros)

Nadia Battocleti (5.000, 10.000 metros)

Federica del Bono (5.000, 10.000 metros)

Micol Maggiore (5.000 metros)

Ana Arnaudo (10.000 metros)

Valentina Jimetto (10.000 metros)

Elisa Palmeiro (10.000 metros, meia maratona)

Verônica Pisana (100 barreiras)

Giada Carmassi (100 barreiras)

Elena Carraro (100 barreiras)

Ayomide Folorunso (400 barreiras, 4×400)

Alice Moraro (400 barreiras)

Linda Olivieri (400 barreiras)

Eleonora Cortapi (3000 sebes)

Elena Valortigara (salto em altura)

Aurora Vecchini (salto em altura)

Roberta Bruni (salto com vara)

Sonia Malavesi (salto com vara)

Elisa Molinarulo (salto com vara)

Larissa Iabichino (salto em distância)

Daria Derkach (salto triplo)

Emily Conti (lançamento de disco)

Daisy Osakwe (lançamento de disco)

Stefania Stromelo (lançamento de disco)

Sarah Fantini (lançamento de martelo)

Rachel Morey (lançamento de martelo)

Federica Potter (lançamento de dardo)

Sarah Nestola (meia maratona)

Federica Sugameli (meia maratona)

Sofia Yaremchuk (meia maratona)

Eleonora Giorgi (20 km a pé)

Antonella Palmisano (20 km a pé)

Valentina Trabletti (20 km a pé)

Ariana De Masi (4×100)

Carlota Fedriga (4 x 100)

Glória Huber (4×100)

Alessia Pavese (4 x 100)

Ilaria Elvira Akami (4×400)

Alessandra Bonora (4×400)

Rebeca Borja (4×400)

Virgínia Troiani (4 x 400)

Sveva Gervini (Heptatlo)