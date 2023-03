Buffon: Napoli? Nunca vi um jogo como este na Itália antes.”

© “Nápoles” – foto de Moscou

Gianluigi Buffon Fez algumas declarações sobre Nápoles, o extraordinário protagonista da atual temporada. abaixo, para ele palavras:

anos atrás em Roma, spalletti Mostre que ele tem algo diferente. Depois dizem que em determinado momento da temporada seu time descarrila, mas não acredito nesses rumores. A verdade é que, pelo que vi este ano, o Napoli é uma vitrine única do futebol italiano. Do lado de fora, eles veem um time muito interessante jogando futebol de verdade, o que na minha opinião é assustador.

o único intruso em campeões pra mim foi benfica. Porém, vendo o Napoli, se enfrentar o Benfica, não sei se os portugueses vão conseguir passar. Neste caso com o atacante Osimin Graças a Deus com Kfaratskheliaé uma banda tocando na Itália como nunca antes.

Talvez com algo Vou verNo entanto, este napolitano é o que mais me emociona. É emocionante e, na maior parte, vale a pena. Não sei se o fato de não ter competidores atrás dele lhe dá força, porém, ele vence todas as lutas com facilidade. Claro, quando você tem uma diferença de 20 pips, isso pode ajudá-lo.

Na minha opinião, ele teve sorte no sorteio porque vai jogar contra um italiano. Portanto, ele trataria a partida como se fosse um torneio. Isso foi o que aconteceu comigo quando joguei a final da Liga dos Campeões Milão. Estava muito tranquilo porque conhecia todos os jogadores. Para mim, ele pode seguir em frente e ficarei muito feliz.”