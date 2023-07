Basquetebol Feminino, Campeonato da Europa Sub-18 2023: Itália entre o azar e a salvação

Existem pelo menos três temas que podem ser extraídos do caminho problemático da Itália para o Campeonato Europeu Sub-18 de 2023. Os azuis terminaram na 13. este verão), em alternativa, a função cabe aos sub-16 para 17 2024).

Giovanni Lucchesi viu-se nas mãos de um grupo que na generalidade incluía algumas boas individualidades, bem como duas boas formações de equipas individuais (Basket Roma e Costa Massnaga). Mas os bons sinais iniciais, os dos três primeiros quartos frente à Lituânia, cedo deram lugar a sensações não tão boas. Contribuiu para o fato de que, no início da referida partida, ela se machucou Christine Ozazuque nunca mais conseguiu pisar no resto do torneio, seguiu rapidamente Jaquetas Emmaque sempre foi uma sombra da pessoa que vemos no começo.

Nesse caso, vieram algumas derrotas ruins. Portugal e Bélgica claramente, depois a Hungria (a escola de basquete está indo bem), depois Israel também está na final. E justamente esta última derrota colocou os Azzurri diante de um perigo colossal: o rebaixamento para a Divisão B, na qual a Itália teve de jogar pela última vez em 2006. E assim permanecerá por muito tempo, porque um hat-trick da Virgínia Tempia literalmente salvou a forma da nossa seleção no merecido replay contra Portugal, a chance de disputar o decisivo jogo da décima terceira colocação. Então isso levou 45-44 a 68-63 sobre a República Tcheca.

Por trás de todos esses fatores, a contribuição diversificada de muitos jogadores os convidou João Lucchesi, uma pessoa que conhece este mundo como poucos e que já viu praticamente tudo o que passou diante de seus olhos nas últimas décadas, há muitos discursos a serem feitos. Ele estava faltando por escolha Charlotte ZanardiE certamente não estava láAgsa será suficiente Ele poderia tirar as castanhas do fogo em muitas ocasiões. Na média geral, surgiram limitações físicas e técnicas em relação a todas as outras seleções da competição. Lucchesi não pode ser culpado por isso, mas é um problema que começa de um lugar muito distante e ignora em graus variados o fato puro e simples de não ter um general forte. No entanto, o nome deve ser indicado Sofia LusignoliNascido em 2005, ele sabe atacar bem com 170 cm de diâmetro, mas sabe ler bem o jogo. Nós vamos ouvir mais sobre isso.

Foto: fiba.basketball