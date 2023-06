Maldini expulso do Milan! Cardeal incrível, também uma delícia

Milão – como insinuou na reunião de hojePor fim, veio a decisão: Maldini e Massara foram afastados de suas funções no Milan. Uma escolha a ser feita à noite, após uma cúpula convocada (pelo menos ostensivamente) para tentar sanar as diferenças. Na verdade, porém, não havia comparação, porém Apenas uma ligação rápida de Jerry Cardinale, o número um do Red BirdIsso teria dado a notícia da demissão do diretor técnico de campo e diretor atlético Ricky Massara.

decisão do cardeal

Foi o novo proprietário quem tomou esta decisão, que queria romper totalmente com o passado e não considerava mais os dirigentes adequados ao projeto de relançamento do clube rossoneri. Tudo já foi comunicado diretamente aos diretamente envolvidos e aguarda-se apenas a comunicação oficial. Temporariamente Milão Dependerá de uma solução interna, que dê mais poder e autonomia a Giorgio Forlani e Jeffrey Moncada, sem excluir que possa se tornar a solução final.

Motivo da retirada

O principal motivo para a saída de Maldini e Massara em particular será a insatisfação dos donos com a recente campanha de transferências. Em primeiro lugar As despesas, que levaram à falência, de 35 milhões para trazer De Ketelaere ao Milan, mas também para a Operação Origi, um dos maiores fracassos da temporada. De resto, apesar das meias-finais da Liga dos Campeões, os donos da casa consideram o desempenho no campeonato insatisfatório, já que o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões foi obtido graças a Pênalti para a Juventus.