Liga dos Campeões, Inzaghi ao vivo: Treinador do Inter agora ao vivo

Milão – EU’Inter Começa a contagem dos dias: Começou a semana que antecede a final campeões liga sábado contra Manchester cidade em Istambul. O primeiro compromisso é o dia da mídia no Appiano Gentile: coletiva de imprensa do técnico Simone está marcada para hoje Meu humor E dois jogadores do Inter.

15h07

Sticks: oportunidade de explorar

“Três momentos que lembramos desta viagem? Os dois jogos contra o Barcelona e o retorno contra o Milan. Onana? Ele nos deu experiência a nível europeu. Acerbi é um jogador muito confiável e cara, ele também trouxe experiência. Sabemos como é difícil é chegar à Europa até o fim, e temos que aproveitá-la.” chance máxima, e não sabemos quando isso acontecerá novamente.”

15h04

Bastogne: A cidade não é apenas Haaland

Ele disse que: Eles me compraram para ganhar a Liga dos Campeões. Mas o City não é só Haaland, eles têm muitos jogadores que podem nos colocar em apuros. Rudiger conseguiu detê-lo muito bem nas semifinais, vamos tentar pegue uma deixa. Mas ele não é Haaland “Inter, é City-Inter… Jaspe diz que somos contra o City? Uma forma de nos dar coragem. Dito isso, tenho muita fé em todos, tenho certeza de que faremos um grande jogo e os classificaremos. Somos mais Tem certeza sobre o City? Naturalmente, eles são os favoritos. Mas não há medo, há apenas a tensão certa. Ou seja, felicidades, todos sonhamos com essa partida, eu pessoalmente não vejo a hora de entrar em campo. Um sonho que não pensávamos alcançar, neste momento vamos tentar vencer.”

15:00

Sticks: feliz em jogar este jogo

“Estamos melhor com os grandes jogadores? Na verdade, brincamos entre nós dizendo que no próximo ano esperamos que só haja Napoli… Estamos felizes por jogar este jogo importante. Já vimos muitos jogos do City, sabemos que mantê-los tão perto da área pode criar problemas, vamos analisar melhor durante a semana. Em comparação com o Sevilla, somos 4 anos mais velhos, e agora somos homens e jogadores que sabem o que querem. Sou um ‘Guardiola’ jogador? Talvez sim, em termos de características, mas agora me sinto mais Inzagian do que “Nunca. Estou feliz por estar aqui e levar essas cores adiante pela chance de jogar na Liga dos Campeões. Não estou interessado em mostrar nada exceto o Inter e os torcedores. Você está com medo? Você só precisa de muita coragem, serenidade e liberdade de pensamento.” O italiano está em todas as finais europeias. ? Ele diz que somos bons, apesar de muitos nos subestimarem, é difícil nos vencer, temos coração e orgulho, é difícil mandar um jogador italiano, significa que o Campeonato Italiano está no mesmo nível.

14h54

DiMarco e o Espírito da Trilogia

“O mesmo espírito triplo? Talvez, mas foram caminhos diferentes. Em 2010 somos uma equipa forte, mas eles tinham muitos jogadores experientes e habituados a este jogo. Somos um grupo jovem com sonhos. Nem todos conseguem passar o grupo que tínhamos , é normal As expectativas mudam, dentro de campo mostramos que merecíamos essa final. São muitas emoções, quando você joga desde criança neste time, sonha em levantar troféus e disputar partidas importantes. Na véspera? Durmo bem , aí no dia seguinte a gente entra em campo para dar o nosso melhor.” .

14h49

DiMarco: Vencer é um sonho para nós, uma obsessão para eles

DiMarco: “Jogar a final do Chamions não acontece todos os dias. É incrível, como equipe estamos muito orgulhosos disso. Um estado de espírito? Estamos felizes com essa conquista, merecemos em campo. Nós sei que vamos enfrentar um adversário difícil. Mas para nós vencer é um sonho.” não só atacando, mas toda a equipe. Somos fortes e mostramos isso chegando aqui. Como eles vencem o City? Acho que o Inter deve jogar.” Inter, orgulho, força, se fizermos o Inter se sentir bem. Até agora pensamos em o campeonato, agora pensamos no City para entender onde você o machucou. Você tem que colocar seu coração no obstáculo. Vencer é o sonho de todos, até para eles, vamos jogar nossas cartas. Inscrever-se no torneio Na Liga dos Campeões? Os votos estão no final do ciclo, não vou dar agora, posso garantir aos torcedores que vamos lá dar tudo e cuspir sangue até acabar.

14h46

Cabe a Demarco e Bastoni

O fim da conferência Inzaghi e a chegada de DiMarco e Bastoni

14h45

Atacaremos a cidade com nossas armas

“O jogo vai ser feito de momentos, e temos que tomar posse da bola deles, onde ele é o mestre. Também temos que ser bons na gestão quando temos a bola. Sabendo que haverá momentos em que temos a posse de bola vamos ter que sofrer todos juntos. Você vai ver a estratégia no sábado. É normal ele na cidade ceder alguma posse. Teremos que ser bons em tirar a certeza, e sabemos que vai ser difícil, mas vamos lutar com nossas próprias armas.”

14h43

Espírito para subverter a previsão

“Uma conquista foi feita em 2010, que vamos tentar fazer no sábado. City e Bayern são duas equipes diferentes. Mas se isso acontecer, será outra conquista. Desde o dia em que o Manchester venceu o Real, tem-se dito que eles os favoritos.” Todo mundo sabe disso, mas a beleza do futebol é que os favoritos nem sempre vencem. Temos que ser bons em direcionar os anéis para o nosso lado, principalmente nas finais, os anéis podem fazer a diferença”.

14h40

rei de copas

“A motivação no futebol é muito importante. Tenho sorte de ter grandes jogadores, não teríamos conquistado esses títulos. Eu, o Rei das Copas? Normalmente fico feliz. Sempre tive a sorte de ter times importantes , jogadores importantes e nas partidas decisivas sempre fizemos grandes corridas e motivados e nos atacam da melhor maneira possível. O que temos que fazer no sábado também.”

14h38

Armas do Inter mais que o United

Comparação com a FA Cup: “O que tem mais armas do que o United? O Inter joga de uma forma diferente. Mas ao mesmo tempo posso dizer que o United está entre os mais fortes, fez uma grande final com o City.”

14h37

Guardiola, número um do mundo

“Do que eu tenho medo? Vamos falar de uma partida de futebol, nada. Grande respeito: Guardiola, como sempre digo, é o melhor treinador do mundo. Respeito, mas não tenho medo e estamos orgulhosos de jogar neste final.”

14h36

Atributos internos

“Nossas qualidades? Quando tivemos partidas importantes, apesar de deserções importantes, os jogadores usaram recursos que achavam que não estavam disponíveis. Muito bom.” Abordagem: “Básico, aspecto muito importante, temos que ser bons, sabemos que a cidade sempre começa forte, temos que ser bons”

14h34

A obsessão do City pela Liga dos Campeões, destaque?

“É difícil prever, será muito importante para as duas equipes. O último ato da competição mais importante, eles estão correndo atrás disso há anos, nós merecemos. Estamos lá e vamos tentar jogar um grande jogo.”

14h33

Cubra cada centímetro do campo

“Quanto mais você vê o City, mais você entende porque eles conseguiram esses resultados. Eles têm muita posse de bola, atacam, têm pouquíssimas fraquezas. Sabemos que temos que ser bons em ganhar bem cada centímetro do campo, eles são uma equipe muito forte.”

14h32

vai ser uma boa partida

“Vamos encontrar um estádio com muita gente. Os torcedores do City, Inter e turcos decidiram entre Calhanoglu e Gundogan. Estaremos lá na quinta-feira para terminar, e eles me disseram que é um excelente estádio e que será uma boa partida .”

14h30

Lukaku Dzeko? ainda não decidi…

“Muita admiração por Guardiola e pelo City. Senti que este ano ele chegaria à final. Senti que na segunda mão contra o Real City ele venceria. Lukaku-Dzeko? Não decidi lá, não decidi no meio-campo, não decidi na defesa. Neste momento tenho a possibilidade de escolher, E para um treinador é a melhor coisa. Jogadores importantes não desistem. Para a selecção, faltam ainda 4 treinos e faltam refinamento . O treinador pode ter ideias, então talvez você possa despertar seus músculos e ver algo que mude sua mente.”

14h27

Uma história sobre Guardiola

“Ambos terão seus melhores jogadores que terão que fazer a diferença, Lautaro e um desses. Conheci Guardiola como jogador. Há uma anedota curiosa: em Nova York em 2019 em nossa lua de mel o conheci em um hotel Houve também… Real Madrid ou Manchester? Duas grandes equipes dominaram os dois nos últimos anos, então respeitamos os dois. Conhecemos a escalação que eles têm, mas eles encontrarão um adversário que venceu a final.”

14h25

A corrida mais importante da minha carreira

“Definitivamente o jogo mais importante da minha carreira, mas também para os jogadores, que só disputaram as meias-finais. Premia os nossos esforços numa longa e perigosa jornada. Mas ao trazer todos de volta conseguimos grandes coisas.”

14h24

Estamos enfrentando o melhor

“Trabalhamos muito com o City desde a noite após o clássico da segunda mão com o Milan. Um jogo duplo como esse valeu uma temporada. Estou começando a pensar no que faremos no sábado. As porcentagens não são muito bons. Sei que vamos enfrentar o time mais forte do mundo neste momento. Nos últimos quatro anos, ele sempre esteve à frente da competição. Teremos que ter muito cuidado para testar o equipe, e enfrentamos os melhores. Eles têm um treinador que marcou época.”

14h21

Inzaghi: Longa viagem

“Uma longa jornada, que começou neste verão no dia do sorteio, sem muita sorte, com Bayern e Barcelona. Mas conversamos sobre isso com a comissão técnica e a equipe: em nossa opinião, poderíamos ter feito uma ótima jornada. E nossa jornada tem sido ótima. Mas tudo começou no ano passado. Jogos com Real Madrid e Liverpool jogando na final, isso permanece gravado em nossas mentes.”

14h19

Simone Inzaghi chega, coletiva de imprensa começa

Chegada do treinador Inzaghi à sala de imprensa: começa a conferência

14h19

Marotta: Vamos dar o passo mais importante

Cabe a Marotta apresentar a conferência: “Aqui na Appiano começou a aventura que nos levou a subir o degrau mais importante do caminho europeu. Obrigado ao treinador, à equipa e a todos os componentes da empresa. Pela sexta vez o clube chega à final da Liga dos Campeões, subimos uma fase que faltava aos 13. Estamos prontos para homenageá-lo desde Respeitando os nossos adversários.”

13h58

DeMarco e Bastoni também participarão

Já foram revelados os nomes dos dois jogadores que vão participar na conferência de imprensa de hoje: Federico Demarco e Alessandro Bastoni, que falarão às 14h45, no encerramento da conferência do treinador Inzaghi.

13h45

Viagem entre Inter e Manchester City

Esta é a primeira partida entre Inter e Manchester City, que nunca se enfrentaram em competições europeias. A equipa de Guardiola chega a esta edição invicta, visto que venceu 7 dos 12 jogos disputados, enquanto o Inter perdeu por duas vezes, ambas com o Bayern de Munique na fase de grupos, depois venceu 4 dos 6 jogos a eliminar.

13h42

A sexta final do Inter e a segunda do City

Entre a Taça dos Campeões Europeus e a Liga dos Campeões, o Inter está na sexta final. No novo formato, a Liga dos Campeões, tornou-se a segunda final para os nerazzurri, que haviam conquistado a Copa da Europa pela terceira vez em Madri na última vez. A segunda presença do City na final de sempre, mas para os ingleses é a segunda em três temporadas, depois de perder no Porto com o Chelsea em 2021.

Gentile Appiano