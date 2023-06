Ibrahimovic em prantos cumprimenta o Milan e o futebol. Lião fica com a herança

Fecham em sinal de Lião e Ibra, cumprimentando e agradecendo os portugueses. O Milan sai com a vitória que teve na Grande Final contra o Verona, conseguindo voltar à pista apenas uma vez e sucumbir à aceleração de Leão.

Aqui está Ibra sob os olhos de 73.000 pessoas no San Siro. A curva oferece a ele um espetáculo cinematográfico de ‘adeus’ na noite mais emocionante de sua segunda temporada no Milan. E Zlatan, que teve sua esposa Helena ao seu lado em uma noite tão animada, não se conteve. As câmeras capturam o brilho nos olhos de Al Suwaidi, provando que uma página de sua vida e carreira está sendo virada. Não são apenas os intelectuais que lhe agradecem. O chefe do distrito de Fontana também intervém para pedir a cooperação ativa do Ibra no momento da pandemia. No meio da primeira parte, o mesmo banner da Curva Sud também aparece com uma mensagem endereçada ao proprietário Gerry Cardinale, que está no estande, junto com todos os funcionários rossoneri. Ao que tudo indica, o texto serviu de auxílio para Maldini e Pioli, que falaram da necessidade de reforços para a competição nas duas frentes, Campeonato e Liga dos Campeões. “Passou mais um ano, é hora do mercado de transferências: o clube quer um salto de qualidade” perguntam-se que nos últimos dois anos o clube investiu cerca de 110 milhões.

Entretanto, o desafio desenrola-se segundo os cânones tradicionais e aponta para as dificuldades do Milan em encontrar espaço diante de equipas, como o Verona, que chegam a defender-se nos 9 atrás da linha da bola. Diaz faz sua jogada, tentando alguns chutes de Messias enquanto Leão é observado de perto por dois ou três zagueiros da arma.

Para chegar à primeira virada, é preciso esperar o fim dos créditos no primeiro tempo e aguardar a intervenção de Farsta Mariani que preenche a lacuna da árbitra Valerie, que se distrai com uma falta de pênalti na área de Veronese por Ngong em Hay Diaz. Giroud, de pênalti, sentencia: 5 gols em três partidas, décima oitava marca na temporada.

No início do segundo tempo, surge no Verona uma chance que pode virar o jogo. Ngonge foi “parado” por Maignan com uma entrada arriscada de fora da área. Felizmente, o goleiro francês tocou a bola para o lado antes que seu rival Valeri limpasse, em meio a protestos do banco veneziano (Pochetti foi expulso). A vantagem do Verona está quase escrita e é fruto da desatenção coletiva da defesa do Milan: até a Calábria é pega de surpresa por uma falta lateral e o cruzamento seguinte permite que Faroni faça 1 a 1. Na cabeçada de Leão, Faroni não encontrou entendimento entre varista e o juiz. A esta altura, o jovem português decidiu que precisava deixar sua marca na última temporada da temporada e fazer tudo sozinho com um par de pérolas do futebol e uma subsequente saudação a Ibra. Ainda não sabe (ou talvez saiba) que ao apito final não só se despedirá do Milan, mas anunciará “adeus ao futebol … e quem jurar por ele me encontrará na rua”.