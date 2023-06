Segunda divisão portuguesa, em 56 Miura melhor jogador mas recusou: “Outros são melhores que eu…”

O lendário avançado nipónico deixou claras as suas intenções ao ser eleito o ‘Homem do Jogo’ no jogo Oliverense-Leixo, da derradeira jornada do campeonato português.

Kazuyoshi Miura, de 56 anos, foi eleito o ‘Homem do Jogo’ no último domingo na vitória do Oliverance por 4 a 3 sobre o Leixu, apesar de ter jogado apenas 26 minutos mais a prorrogação.

No entanto, a lenda japonesa revelou que acredita-se que tenha recusado o prêmio de Melhor em Campo, que recebeu na última rodada da segunda divisão portuguesa.

“Eu recusei”, explicou o rei Kazuo TV esportiva -. Acho que há outros jogadores que mereciam mais o prémio do que eu, mas o relações-públicas do clube disse-me que seria multado se não fosse recolher o prémio. Eu fui lá com relutância. Mas confesso que não gostei dele. Se não tivesse a ajuda dos jogadores e do treinador, não estaria aqui. Sou muito grato à equipe e a todas as pessoas ao redor. Pretendo jogar até os 60. “.

Em fim de contrato com o Oliverense, o avançado desembarcou esta terça-feira no Japão onde vai passar férias e anunciou que ainda não decidiu o seu futuro. “No momento, nenhuma oferta chegou. Ainda estou discutindo com Oliverence sobre meu futuro. Quero fazer minha próxima escolha pensando onde posso manter minha paixão pelo futebol.”

