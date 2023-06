Mundial Sub-20 – Colômbia Sub-20-Itália Sub-20 1-3, Baldanzi e Cassidy aparecem: Azzurri nas meias-finais

A Itália de Nunziata eliminou a Colômbia e merece chegar às semifinais do Mundial Sub-20. O time azul bate o refeitório e faz uma partida perfeita, comandada por Baldanzi e Cassady. No entanto, toda a selecção nacional fez um excelente jogo e a meia-final é a justa recompensa por tão grande exibição. Os sul-americanos, por outro lado, não eram tão concretos e muitas vezes anárquicos: o sarcasmo italiano foi combinado com um jogo de espumante nas duas fases. O sonho agora não é apenas legítimo, mas quase um dever.

Placar

Colômbia U.20 – Itália U.20 1-3

Copa do Mundo Sub-20 Colômbia e Itália: possíveis formações e onde ver na TV 01/06/2023 às 09:24

Colômbia Sub-20 (4-2-3-1): Marquez. Ocampo (Luna 45), Mantilla, F. Alvarez, Salazar; J. Torres (70 Hurtado), Puerta; Manyuma (45 Tanton), Asprilla, Curtis (92 Monsalve); Ángel (84′ Castillo). eu: Cárdenas.

Itália Sub-20 (4-3-1-2): vai para baixo[عامة]Zanotti, Guarino, Gilardi e Torricia; Bratty, Young (60′ Lib), Cassady; Baldanzi (96′ Fontanarossa); Ambrosino (69′ Montefago), Esposito (96′ degli Innocenti). eu: nunziata.

governar: Salman Ahmad Falahi (Catar).

Meta: 9′ Cassady, 38′ Baldanzi, 46′ Esposito, 49′ Torres.

Ajuda: 9′ Baldanzi, 38′ Casadei, 46′ Baldanzi.

Principal: 63′ Mantilla por handebol, 76′ Hurtado por falta sobre o goleiro com jogada perigosa, 82′ e 83′ Puerta e Casadei por dica para briga, 84′ Montefago por falta sobre Castillo, 91′ Prati por envio de bola de largura, 97′ para Inocente.

NB: Recuperar +2′, +10′.

Notícias em 7 momentos-chave

9′ Gol da Itália! O canto de Baldanzi é perfeito para o cabeceamento de Cassidy que, graças à saída impecável de Marquinez, marca atrás do goleiro colombiano.

34′ Chance dos Anjos! Depois de vários erros, o atacante colombiano encontra uma brecha na área e chuta de ângulo apertado: Desplanche, que defendeu 1 a 1 com a ajuda do travessão.

38′ Dobradinha da Itália! Excelente cruzamento de Giovanni para Cassidy, que faz passe para Baldanzi: a equipa azul dobra.

46′ TRIS ITÁLIA! Ambrosino acerta Baldanzi com bola para Esposito e acerta excelente chute de calcanhar deste último.

49′ Gol da Colômbia! Torres faz um gol maravilhoso de fora da área após um trabalho muito frenético.

53′ Pólo de Casady! Baldanzi serve novamente para o atacante azul, que acerta a trave. Então Young está arrasado.

58′ livra-se do Baratheon! Mais uma vez neutralizando Angel, deduziu traiçoeiramente sobre o contra-ataque.

O melhor

baldenzi: Toda a equipe de Nunziata merece esta honra hoje mais do que nunca, mas ele provou ser uma pedra no sapato dos colombianos com duas assistências e um gol de 96′. O jogador do Empoli é um campeão absoluto a este nível.

o pior

tribunaisEle foi ofuscado pelo excelente Zanotti, descrito por muitos como o jogador mais perigoso da Colômbia, e não causou nenhuma impressão decisiva.

