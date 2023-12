Sem salário há meses: Furacão na seleção CT não recebeu o euro

Há meses que não recebem os salários, um terremoto na seleção. O treinador ainda não recebeu euros. Aqui está o que acontece.

A expectativa para o Euro 2024 aumenta, por outro lado, faltam apenas alguns meses para o início da competição. A Itália chegará ao Campeonato Europeu como atual campeãR, mas repetir isso seria muito difícil. Embora a nossa seleção seja, sem dúvida, uma seleção com grandes jogadores talentosos, devemos também perceber que neste momento A Inglaterra e a França têm pessoal significativamente superior, Eles continuam a ser os verdadeiros candidatos à vitória final.

Certamente, Luciano Spalletti fez um pequeno milagre e levou a nossa seleção à qualificação. Pode parecer uma afirmação quase contraditória, Dado o valor dos jogadores Disponível para treinador toscano em comparação com outros pretendentes.

Mas não podemos esquecer que a seleção italiana vinha De duas eliminações consecutivas nas eliminatórias mundiaisPortanto, a nível psicológico, houve uma verdadeira pedra psicológica na cabeça dos jogadores.

Nem mesmo a qualificação para o Euro 24 criaria outro drama desportivo para o país Que ama e acompanha o futebol como poucos no mundo.

A Taça das Nações Africanas e o Campeonato da Europa chegam em 2024

Mas Spalletti, apesar do pouco tempo disponível, considerando que assumiu o comando da Itália em meados de agosto e com os jogos decisivos do Euro 2024 se aproximando algumas semanas depois, felizmente conseguiu unir o grupo. E agora como explicado O mesmo treinador italiano: “A melhor parte está chegando”.

Mas mesmo antes do Euro 2024, haverá outra competição internacional a começar dentro de algumas semanas. Estamos falando sobre Da Copa AfricanaQue começará o próximo ano com grande decepção para os treinadores do nosso torneio, que serão obrigados a abrir mão de jogadores importantes. Pense no Napoli com Osimhene.

Escândalo na seleção, técnico e comissão técnica estão sem salário desde junho

A favorita continua a ser a equipa senegalesa, comandada por Cisse, que há vários anos surpreende a todos pela qualidade do seu jogo e pelos resultados que tem alcançado. Na verdade, Cisse tornou-se quase um ídolo entre os torcedores senegaleses, pois ninguém esperava, quando assumiu o cargo, que Que ele consiga alcançar resultados tão importantes com o grupo.

Mas a selecção do Senegal e o seu seleccionador vivem uma situação difícil que surgiu nos últimos dias. Parece tão Cisse e seus funcionários não recebem seus salários desde junhoEsta é uma situação que o próprio treinador tentou esconder para não incomodar a equipa, mas que agora se tornou do conhecimento público.