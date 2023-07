Itália e Polónia Sub-19, onde pode ser visto na TV

Attard (Malta) – No Estádio Nacional Takali em Atar dItália Sub19 do treinador Selos enfrenta a mesma idade Polônia Pelo selecionador Brosz em partida válida pela terceira e última jornada de grupo A afiliado europeus de categoria. Arranque marcado para as 18 horas O jogo estará visível na RaiSport.

Itália – Polônia Sub-19jogo válido pela terceira jornada do Grupo A da fase de grupos do Campeonato da Europa de Malta, está agendado para as 18h00 no Estádio Centenário de Attard e será visível no RaiSport (canal digital terrestre 58) e em direto no RaiPlay .

Itália x Polônia U19 ao vivo: as notícias

EU’Itália Sub19 do treinador Selos Vem meio machucado depois da troca (5 a 1) x Portugal. A Azzurra e a Polónia têm os mesmos pontos na classificação (3). Mas há uma consideração a ser feita. Mesmo um empate seria suficiente para a Itália se classificar. Aliás, o resultado do empate coloca a seleção italiana à frente da Polónia devido à classificação separada, que tem um número de golos marcados superior ao dos polacos.

